Ine Van Wymersch (42) wordt nieuwe nationale drugscommissaris

Vlaamse en Brusselse coronare­gels rond isolatie en contactop­spo­ring groten­deels grondwette­lijk

De Vlaamse en Brusselse wetteksten die tijdens de coronacrisis een afzonderingsplicht en de contactopsporing invoerden, waren niet in strijd met de grondwet, op twee punten na. Zo had Vlaanderen advies moeten inwinnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, zegt het Grondwettelijk Hof donderdag in een arrest. De rechters struikelen ook over de verwijzingen naar het ‘hoogrisicogebied’ en de ‘rode zone’.