Indya (2) heeft leukemie, laatste kans op overleven is experimenteel medicijn: bedrijf achter middel wijst elk verzoek van ouders tot uittesten af

De kleine Indya Lebbe (2) vecht al sinds ze zes maanden oud is tegen acute myeloïde leukemie (AML) – de dodelijkste vorm van de ziekte. Het meisje heeft al verschillende behandelingen en operaties ondergaan, maar tevergeefs. Volgens de artsen in het kinderziekenhuis in Los Angeles, waar ze al een jaar verblijft, heeft ze nog maar vier weken te leven. “Haar enige hoop op dit moment is een experimenteel geneesmiddel van Elucida Oncology genaamd ELU-001", aldus haar Vlaamse papa Dieter vanuit LA.

Het medicijn zit momenteel in een testfase bij volwassenen en de inschrijvingen voor een proef met kinderleukemiepatiënten beginnen pas over drie maanden. Maar de klok tikt voor het gezin, en daarom hebben de ouders van Indya aan het bedrijf gevraagd of hun kleine meid het medicijn al zou mogen uittesten.

Omdat het middel nog niet officieel werd goedgekeurd, wees Elucida Oncology elk verzoek tot nu toe af. Dieter en zijn vrouw roepen daarom iedereen via sociale media op om het bedrijf te mailen en hun verhaal met zoveel mogelijk mensen te delen, in de hoop dat ze er toch mee zullen instemmen.

“We weten dat farmaceutische bedrijven zich moeten concentreren op hun resultaten om levensvatbare nieuwe technologie voor iedereen te kunnen blijven maken, maar in dit geval valt Indya precies binnen de doelgroep van hun studie en is het onmenselijk om haar geen kans te geven – vooral omdat dit op dit moment haar enige kans is om te overleven", staat te lezen op hun website saveindya.com.

Het is al de vierde keer dat Indya hervallen is. “Onze enige hoop is dat iedereen die dit leest een moment van zijn of haar dag vrijmaakt en ons helpt een beroep te doen op Elucida om Indya deze laatste kans te geven. Indya heeft zo hard gevochten en wil blijven leven. Help ons alstublieft om haar een laatste kans op leven te geven.”

