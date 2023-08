Indya (2) heeft leukemie, haar laatste kans op overleven is experimenteel medicijn maar farmabedrijf wimpelt ouders af

Woning op instorten na gasexplo­sie: bewoonster (87) in kritieke toestand afgevoerd

In de Snepstraat in Lokeren heeft een gasexplosie plaatsgevonden in een woning. Na de ontploffing stond het huis volledig in lichterlaaie. Eén slachtoffer werd met zeer zware brandwonden afgevoerd naar het ziekenhuis.