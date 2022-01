Industrieel Jacques Boël overleden

Royalty Het verhaal van Jacques Boël: de steenrijke industri­eel die de schijn ophield om een schandaal te vermijden

51 jaar was hij de vader van Delphine Boël. Wettelijk dan toch, want van een innige vader-dochterrelatie was volgens ingewijden nooit echt sprake. Tot een arrest van het hof van beroep daar in december 2019 definitief een einde aan maakte. Drie jaar later overleed Boël op 92-jarige leeftijd. Wie was deze steenrijke industrieel die jarenlang de schijn ophield om een schandaal te vermijden?

