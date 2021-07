Indrukwekkende video toont hoe leger met helikopter auto's ruimt na overstromingen: "Werken zullen nog weken duren”

Nu het water gezakt is, komt de schade echt naar boven. Door de overstromingen zijn naar schatting zo’n 50.000 voertuigen klaar voor de sloop. Alleen al op de as Luik-Eupen liggen ongeveer 90 wagens langs of in de rivier. Onder meer in Trooz zet het leger helikopters in om de auto’s op moeilijk bereikbare plekken op te ruimen.