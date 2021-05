Indrukwekkende colonne met speciale eenheden uit Benelux en Duitsland rijdt Nationaal Park Hoge Kempen in

Minister Crevits: “Al voor bijna 36 miljoen euro aan coronas­teun teruggevor­derd”

12:49 Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) wil voor 63,5 miljoen euro aan toegekende coronasteun terugvorderen bij bedrijven. Daarvan is ook al bijna 36 miljoen euro effectief terugbetaald. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) donderdag in het Vlaams Parlement gezegd. In 137 dossiers is er een vermoeden van moedwillige fraude of valsheid in geschrifte.