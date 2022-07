Incassobureaus zien aantal energiedossiers flink stijgen, gemiddelde schuld stijgt 36 procent

Die stijging van de energieprijzen begint zich te weerspiegelen in het aantal gezinnen met betalingsmoeilijkheden. Zo heeft Intrum vandaag 12 procent meer tussenkomsten in de energiesector dan enkele maanden geleden. Door de ­gestegen prijzen gaat het ook over steeds grotere bedragen. De gemiddelde waarde van een dossier is nu 36 procent hoger.

Schuldhulpverlener MyTrustO, een samenwerking van de sociale sector met gerechtsdeurwaarders, signaleert eenzelfde trend. Maandelijks komen daar in het totaal zo'n 2.000 oproepen binnen. "Tot enkele maanden geleden was energie in 30 procent van de gevallen een van de factoren. Vandaag is dat 60 procent."

Quote Er is een groeiende groep mensen die nu nog niet zichtbaar zijn. Het zijn mensen uit de middenklas­se die niet in aanmerking komen voor het sociaal tarief.

Volgens experts is dat maar het begin van een grotere golf die zij in het najaar verwachten. “Er is een groeiende groep mensen die in de problemen komen, maar die nu nog niet zichtbaar zijn. Het zijn mensen uit de middenklasse die niet in aanmerking komen voor het sociaal tarief. Zij zien hun factuur verdubbelen of verdrievoudigen. Die prijs­stijgingen proberen ze nu nog op te vangen met hun spaargeld, maar dat kunnen ze niet blijven doen”, zegt Stefan Goemaere, expert energie-armoede bij Saamo (Samenlevings­opbouw).

Herbekijk: