In welke winkels moet je een afspraak maken, en waar niet?

Vanaf zaterdag kan je in niet-essentiële winkels enkel nog op afspraak terecht. Dat heeft het Overlegcomité woensdag beslist. Over welke winkels gaat het, en hoe gaat het in zijn werk?

Winkelen zonder afspraak

Winkelen zonder afspraak kan vanaf zaterdag alleen nog in zogenoemde essentiële winkels. De lijst is dezelfde als in november, toen niet-essentiële winkels de deuren moesten sluiten:

Lijst van essentiële winkels: • Voedingswinkels, inclusief nachtwinkels • Dierenvoedingswinkels • Apotheken • Winkels voor hygiëneproducten • Kranten- en boekenwinkels • Telecomwinkels • Doe-het-zelfzaken • Bloemen- en plantenwinkels en tuincentra • Winkels voor kledingstoffen, breigarens en handwerken • Winkels voor schrijf- en papierwaren • Winkels voor medische hulpmiddelen • Tankstations • Groothandels bestemd voor professionelen

De huidige regels blijven in deze winkels gelden: je winkelt hier dus alleen en maximaal 30 minuten per winkel. Je mag je wel laten vergezellen door kinderen jonger dan 18 of personen die hulp nodig hebben.

Winkelen op afspraak

In alle andere winkels moet je vanaf zaterdag een afspraak maken. Het gaat onder andere om kleding- en schoenenwinkels, parfumeriezaken, meubelwinkels, elektronicawinkels, ...

Voor deze winkels gelden nog enkele andere regels:

• Twee personen uit hetzelfde gezin mogen hier samen winkelen.

• Het aantal klanten dat tegelijk binnen mag, hangt af van de grootte van de winkel. Voor grote winkels is er een limiet van 50 personen.

• Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’-diensten blijven mogelijk, zolang de winkelruimte niet betreden wordt.

Voorbereiden

Verschillende winkelketens bekijken momenteel nog hoe ze het winkelen op afspraak juist zullen organiseren. Duidelijk is alvast dat niet alle niet-essentiële winkels meteen zaterdag de deuren zullen openen volgens de nieuwe regels. Meubelgigant Ikea liet al weten zijn Belgische vestigingen zaterdag dicht te zullen houden om de nodige voorbereidingen te treffen, en vanaf maandag klanten te ontvangen op afspraak.

Elektroketens MediaMarkt en Vanden Borre en schoenenwinkels Torfs en Bristol zeggen sowieso mensen op afspraak te zullen toelaten, ook al is dat niet rendabel. Action bekijkt momenteel of bij hen het Nederlandse systeem, waar al langer op afspraak gewinkeld wordt, ook in België kan ingevoerd worden.