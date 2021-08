In welke regio liggen de meeste coronapatiënten? En wie zijn ze? Experten leggen uit

Het aantal coronapatiënten in onze ziekenhuizen blijft maar stijgen. Gisteren lagen er 454 mensen in het hospitaal, een kwart meer dan de week voordien. Worden er vooral in Brussel nieuwe patiënten opgenomen of ook elders in het land? Hoeveel gevaccineerden komen nog in het hospitaal terecht? En waarom liggen er nu relatief veel jonge mensen zonder onderliggende aandoeningen in het ziekenhuis? “Als we niet tegen de Deltavariant hadden moeten vechten, waren we al lang verlost geweest van dit virus”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven).