In welk ziekenhuis is de overlevingskans van Covid-19 het grootst? Overheid weet dat, maar wil het u niet vertellen

U maakt als coronapatiënt niet overal evenveel kans op overleven. Sommige ziekenhuizen slagen er beter in om hun patiënten in leven te houden dan andere. De overheid weet exact in welk ziekenhuis de sterfte hoger of lager ligt, maar ze houdt die informatie al maanden geheim. Sterker nog, ze verzet zich actief tegen het openbaar maken van de cijfers. Waarom mag u niet weten waar de coronazorg het best is?