In Vlaanderen liggen maar liefst 737.534 zonnepanelen, met Oost-Vlaanderen op kop: is het interessant om er nog voor te kiezen?

Het aantal zonnepanelen zit ook dit jaar opnieuw in de lift. 2020 behoudt nog steeds het recordaantal installaties van zonnepanelen met 155.000 gezinnen en bedrijven die voor zonne-energie kozen. Ondertussen liggen er in Vlaanderen in totaal maar liefst 737.534 zonnepanelen op de daken. Maar is het nog steeds interessant om in zonnepanelen te investeren? VTM NIEUWS-journalist Rob Van herck legt het uit.