In vijf weken worden 2,13 miljoen vaccins geleverd: vaccinatietrein kan onder stoom komen

De ziekenhuisopnames en de besmettingen zitten vandaag nog steeds in de lift, maar aan de horizon gloort er toch hoop. Als de vaccinfabrikanten hun beloftes waarmaken, kan de prikcampagne in ons land de volgende weken een demarrage à la Van Aert plaatsen. In vijf weken tijd verwacht de taskforce Vaccinatie 2,13 miljoen vaccins. Op de helft daarvan kleeft een etiket van Pfizer-BioNTech en dat is goed nieuws, want het bedrijf met productiesite in Puurs levert zeer stabiel. Ze mikken de volgende week op 179.000 vaccins voor ons land, maar schroeven daarna op naar 270.000 wekelijkse dosissen. "De droom van elke planner", zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce. "Bij AstraZeneca is dat helemaal anders. Volgende week verwachten we van hen bijvoorbeeld 259.000 vaccins, maar de week nadien slechts 66.000. Uitnodigingen voor dat vaccin vertrekken pas wanneer de vaccins effectief geleverd zijn. Als AstraZeneca erin zou slagen stabieler te leveren (deze week 259.200 dosissen, maar vorige week slecht 28.800 spuiten), kunnen we dat aanpassen."