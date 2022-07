In sterrenrestaurant ‘The Jane’ bekomen ze nog van spontaan optreden Ed Sheeran: “Plots vroeg hij om een gitaar, maar hier hangen alleen pannen”





Verrassing in toprestaurant The Jane: nadat Ed Sheeran er zijn dessert had opgesmikkeld, bouwde hij een karaokefeestje, glas wijn in de hand. Zijn komst was slechts even voordien aangekondigd, “maar voor Ed Sheeran is er altijd nog een tafel vrij.” De Brit is de zoveelste ster die zich amuseert in onze horeca. “Dit vervangt stilaan de signeersessies en meet & greets.”