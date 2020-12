In pizzadozen van diepvriezer naar ontvanger: dit hebben we geleerd uit de generale repetitie van het vaccinatieproces

Over drie weken grote problemen verwacht in ziekenhui­zen als besmettin­gen nu niet beginnen dalen

18 december Het aantal coronabesmettingen moet nú naar beneden gaan. Lukt dat niet, dan worden er over drie weken opnieuw grote problemen verwacht in onze ziekenhuizen. “We zijn uiteraard ongerust”, zegt professor Philippe Jorens van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. “Het zou best kunnen dat we tegelijkertijd aan het vaccineren zijn én aan het vechten tegen een derde golf.”