In pizzadozen van diepvriezer naar koelkast naar ontvanger: de generale repetitie van het vaccinatieproces was succesvol (op enkele details na)

LES 1: Binnen de tien dagen worden de eerste Belgen zeker ingeënt

Het was al bekend dat elk land in de EU dit jaar nog een symbolische levering van Pfizer krijgt. Dirk Ramaekers bevestigt dat we kunnen beginnen vaccineren de dag na de eerste levering, en dat zal op 27, 28 of 29 december gebeuren. Vanaf 5 januari zullen de vaccins dan in grotere aantallen door Pfizer worden afgeleverd in 40 ziekenhuishubs verspreid over het land. Vandaar worden ze in fase 1 A verder verdeeld over de woonzorgcentra.