In Nederland loert een verbod op TikTok om de hoek, maar daar willen Vlaamse politici niets van weten: “Dan gaan de kiezers ons helemaal niet meer horen”

In Nederland stopt de partij van premier Mark Rutte (VVD) volledig met TikTok en denkt het zelfs na over een landelijk verbod. In België is de controversiële app nog altijd populair bij politici. Maar ook hier loeren strengere regels - en zelfs een verbod - om de hoek. Zullen partijen hun accounts offline halen? En moeten wij als burgers vrezen voor een totale ban? “Als we TikTok voor iedereen gaan verbieden, duikt er morgen een nieuwe app op die exact hetzelfde zal doen.”