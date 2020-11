In Limburg wordt het meest getrouwd

Vorig jaar werden in het Vlaamse Gewest 24.483 huwelijken gesloten. Bij ruim 1 op de 3 van deze huwelijken ging dit gepaard met een stopzetting van een wettelijke samenwoning. Sinds 2000 schommelt het jaarlijkse aantal huwelijken rond de 25.000, het aantal koppels dat jaarlijks wettelijk gaat samenwonen, ligt sinds 2011 boven de 23.000.

In 2019 waren bij bijna 2 op de 3 huwelijken (64,3 procent) de beide partners nooit eerder gehuwd. Bij bijna 1 op de 3 huwelijken (30,2 procent) had minstens één van de partners reeds een echtscheiding achter de rug. Weduwnaars en weduwes traden zelden opnieuw in het huwelijk.

De kans op een huwelijk lag vorig jaar hoger in het Vlaamse Gewest dan in de andere gewesten (21,6 personen per 1.000 niet-gehuwden). In het Waalse Gewest werd het minst voor een huwelijk gekozen: 14 personen per 1.000 niet-gehuwden traden er in het huwelijk. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ging het om 16 personen per 1.000 niet-gehuwden die huwden.

Opvallend is dat de kans om in het huwelijk te treden het afgelopen jaar het grootst was in Limburg en in het arrondissement Tielt. De huwelijkskans varieerde van 16 personen die in een (eerste of volgende) huwelijk traden per 1.000 niet-gehuwden in het arrondissement Halle-Vilvoorde tot 24 per 1.000 in het arrondissement Maaseik.