In Knokke kunnen er nog meer lijken uit de kast vallen: “De houdgreep van de vastgoedwereld is groot. In heel het land, maar zeker in Knokke”

Google verwijdert ‘slavernij­s­i­mu­la­tor’ uit appstore: “Geweldig spel, maar ik denk dat er meer martelop­ties zouden moeten zijn”

Google heeft een zeer controversieel spel, genaamd Slavernij Simulator, uit de Braziliaanse appstore verwijderd nadat het in het Zuid-Amerikaanse land tot grote verontwaardiging had geleid. “Ons land is gebouwd met het bloed van de zwarte bevolking. Mensen werden vermoord, gemarteld. Een ‘slavernijsimulator’ is geen grap.”