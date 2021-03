IN KAART. Zoveel 65-plussers zijn er al gevaccineerd in uw gemeente

Nog een drietal weken, en alle Vlaamse 65-plussers moet een eerste inenting tegen het coronavirus hebben gekregen. Willen we dat doel halen, dan is er nog wel een lange weg te gaan. Vandaag is nog maar 21,22 procent van alle 65-plussers in Vlaanderen minstens één keer gevaccineerd. Op de kaart en in de tabel onderaan kan u de cijfers voor uw eigen gemeente opzoeken.

De inentingen bij de ouderen in de 95 Vlaamse vaccinatiecentra lopen volop, momenteel nog vooral bij de 80-plussers en de 70-plussers. De komende weken moeten daar ook de 65-plussers bijkomen, en in de week van 19 april moeten alle 1,357 miljoen Vlaamse ouderen die dat willen minstens een eerste prik hebben gekregen.

Maar vandaag zijn we daar nog lang niet. Van alle inwoners van 65 jaar en ouder is momenteel nog maar 21,22 procent gevaccineerd. En ook bij de oudsten is er nog een weg te gaan. Van de 415.000 80-plussers zijn er nu ongeveer 215.000 gevaccineerd, of net geen 52 procent.

Kijken we enkel naar de 90-plussers, dan oogt de situatie wel al veel rooskleuriger: daar zijn al 76.000 mensen gevaccineerd, wat in de cijfers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid overeenkomt met 107 procent van die leeftijdsgroep. Dat lijkt onmogelijk, maar valt te verklaren doordat het totale inwoners per leeftijd gebaseerd is op de bevolkingscijfers van 2020, de laatst gepubliceerde data door Statbel. “Intussen zijn mensen natuurlijk weer wat ouder geworden. In kleinere leeftijdscohortes zoals de 90+’ers kan er daardoor een vaccinatiegraad van meer dan 100 procent bereikt worden”, legt woordvoerder Joris Moonens uit.

Voeren bovenaan

Per gemeente zijn er grote verschillen. Zo is in het Limburgse Voeren al 60 procent van alle 65-plussers gevaccineerd. Dat komt vooral doordat de gemeente door zijn ligging een aparte vaccinatie-aanpak heeft: de Voerenaren hoeven geen uur te rijden naar het vaccinatiecentrum van Tongeren aan de andere kant van de taalgrens, maar worden gevaccineerd via een mobiel team. Dat komt ter plaatse om mensen te vaccineren, en ent daarbij ineens een grote groep tegelijkertijd in. Voeren lag daardoor lang achterop, en nu weer net voorop.

De andere gemeenten met een hoge vaccinatiegraad bij de 65-plussers zitten zelf nog maar aan de helft en minder van Voeren. Horebeke (30,87 procent), Wijnegem (30,64 procent), Maarkedal (30,40 procent) en Lummen (29,9 procent) vervolledigen de top vijf.

Helemaal onderaan vinden we vooral kleine gemeenten waar een klein absoluut verschil meteen een grote impact kan hebben op de procentuele cijfers. Het gaat om Moerbeke (12,14 procent), Wellen (12,04 procent), Kortessem (11,1 procent), Heers (10,93 procent) en Bever (10,48 procent).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

80-plussers

Ook als we enkel naar het aantal 80-plussers kijken, staat Voeren helemaal bovenaan, met 92,31 procent van alle oudere inwoners die nu ingeënt zijn. De top vijf wordt hier vervolledigd door Merchtem (69,96 procent), Malle (69,73 procent), Horebeke (69,27 procent) en Asse (68,55 procent).

Onderaan staan opvallend genoeg eerst drie gemeenten uit de eerstelijnszone Baldemore in de Kempen: in Retie is nog maar 30,86 procent van de 80-plussers gevaccineerd, veel minder dan het gemiddelde van heel Vlaanderen, maar ook in Balen (31,25 procent) en Mol (31,36 procent) zijn de cijfers laag. Ook in Heers (31,53 procent) en Kortessem (32,40), die beide tot de eerstelijnszone Haspengouw behoren, zijn nog maar weinig ouderen gevaccineerd.

Beide eerstelijnszones zijn op de kaart goed te herkennen aan de lichtgroene kleur (let op, de kaart heeft een andere kleurschaal dan de kaart hierboven):

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

U kan in de tabel zelf uw gemeente opzoeken via het zoekvenster:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook: