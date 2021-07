IN KAART. Zondvloed zorgt voor veel ellende: doden, vermisten en zware overstromingen

De zondvloed in ons land zorgt voor veel ellende: doden en vermisten, ingestorte woningen en zware overstromingen. Wallonië en Limburg zijn ernstig getroffen, maar het extreme weer houdt ook lelijk huis in het oostelijke deel van Vlaams-Brabant.

Wallonië

• In ons land vielen al zeker zes dodelijke slachtoffers door het extreme weer. In het arrondissement Verviers zijn vier doden gevallen als gevolg van de overstromingen. In Aywaille troffen de hulpdiensten een 50-jarige man aan in de kelder van zijn huis. In Eupen kwam een 22-jarige man om het leven nadat hij met een zwemband in het snel stromende water was gesprongen. Een 15-jarig meisje is nog altijd vermist.

• In Pepinster zijn zeker vijftien gebouwen ingestort. De burgemeester sluit niet uit dat er ook hier dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Reddingswerkers kunnen nog niet aan de slag omdat het water nog veel te hoog staat. Ze zoeken wel al in het water naar lichamen. Mensen kruipen op hun daken en hopen zo snel mogelijk gered te worden.

• In Angleur staat het water tot twee meter hoog in de kelders. Sommige mensen verlaten er ook hun huizen.

• In Theux zat een Antwerps gezin met hun kinderen vast in een hotel. Door het noodweer zou een stuwdam in de buurt zijn gebroken. Het water stroomt er tot twee meter hoog door de straten. “We hebben nog snel voedsel uit de keuken gehaald en zijn naar een verdieping hoger gevlucht. De auto’s drijven door de straten en we zitten zonder elektriciteit.” Het gezin werd vannacht met een bulldozer geëvacueerd uit hun hotel.

• De Maas dreigt deze namiddag in Luik buiten de oevers te treden door het hoge waterpeil ter hoogte van de stuwdam van Monsin. Alle inwoners van de stad aan de rand van de Maas krijgen de raad om het huis te verlaten en hogere oorden op te zoeken.

• Het treinverkeer in Wallonië ligt nog altijd stil. In de provincie Luik staan veel spoorlijnen onder water, in sommige gevallen is er sprake van modderstromen. Er rijden nog wel treinen tussen Brussel en Namen, maar er is vertraagd verkeer tussen Gembloers en Mont Saint-Guibert door een ingezakte spoorberm.

• Langs meer en meer waterlopen in Wallonië is het gevaar op overstromingen erg groot. In grote delen van de provincies Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant geldt code rood voor overstromingen. Straten en woningen zijn ondergelopen. De schade is immens.

• Door de hevige regenval is rond 5.30 uur een lege trein ontspoord bij het binnenrijden van Rochefort-Jemelle (provincie Namen). Dat meldt Infrabel. Er lag ook een obstakel op de sporen. De lege trein was onderweg van Aarlen naar Rochefort-Jemelle.

• Tientallen jeugdkampen moesten geëvacueerd worden.

• Defensiesteun is ingezet in verschillende gemeenten, waaronder Chaudfontaine en Spa.

• De zware overstromingen in de provincie Luik hebben ook het racecircuit van Spa-Francorchamps niet gespaard. De infrastructuur van het circuit is aanzienlijk beschadigd. “De weg naar Blanchimont, die toegang geeft tot de paddocks, is gedeeltelijk ingestort en de tunnels Ster en Blanchimont zijn ontoegankelijk”, klinkt het in het persbericht.

Limburg

• Afgelopen nacht werden 250 inwoners in Moelingen, een deelgemeente van Voeren, geëvacueerd nadat de rivier de Berwijn uit haar oevers trad. De meeste konden terecht bij familie en vrienden. Voor één koppel moest noodopvang gezocht worden.

• Het peil van de Voer en de Berwijn in Voeren is beginnen te dalen. Het risico op overstromingen door de aanhoudende regenval is echter nog niet geweken. “In het westelijk deel van Limburg en het oostelijk deel van Antwerpen en Vlaams-Brabant stijgen de waterpeilen sterk en zijn kritieke overstromingen niet uitgesloten”, staat te lezen op de website waterinfo.be.

• Er is ook heel wat verkeershinder. In Limburg is op het knooppunt Lummen de bocht van de E313 vanuit Luik richting de E314 naar Nederland nog altijd versperd omdat het wegdek onder water staat. Een auto had zich in het water vastgereden, maar werd intussen getakeld. De brandweer is met pompen in de weer, maar het is niet duidelijk wanneer de weg weer vrijgemaakt zal zijn.

• De brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg heeft al meer dan 200 oproepen voor wateroverlast ontvangen. In Hasselt en Sint-Truiden is de situatie ernstig. In Sint-Truiden wordt de crisiscel bijeengeroepen.

• In Zepperen, deelgemeente van Sint-Truiden, staat het water tot aan de knieën. We zijn volop bezig met zandzakken. Ook in deelgemeente Aalst is er wateroverlast.

Vlaams-Brabant

• Ook in Vlaams-Brabant is de situatie penibel. Gouverneur Jan Spooren heeft om 14 uur de provinciale crisiscel samengeroepen. Daar werd bekeken wat de situatie in de provincie is na de wateroverlast van de voorbije uren en welke maatregelen genomen moeten worden.

• Intussen is in de gemeente Glabbeek al de gemeentelijke fase van het rampenplan in werking gesteld. “De situatie in de provincie, en dan vooral in het oostelijk deel, is zorgwekkend”, aldus de gouverneur. “Vooral het waterpeil van de rivieren baart zorgen, dat dreigt op verschillende plaatsen kritieke punten te bereiken.”

• Door de zware regenval is het busverkeer vooral in Vlaams-Brabant verstoord. Dat meldt de vervoersmaatschappij op haar website. Ook in Limburg zijn er problemen.

• Nabij Leuven kwam de gewestweg N25 in Haasrode onder water te staan. Het op- en afrittencomplex van de E40 werd hier afgesloten. Nog op de E314, maar dan ter hoogte van Wilsele (Vlaams-Brabant), is de doorgang moeilijk richting Lummen omdat er verschillende plassen staan. En in de richting van Leuven is het opletten geblazen ter hoogte van Gasthuisberg.

• De brandweer van Leuven heeft de handen vol met noodoproepen. Ook in andere gemeenten staan straten onder water, maar daar lijkt de situatie minder nijpend. De burgemeesters van Glabbeek en Geetbets hebben het over “rampzalige” en “nooit eerder geziene” toestanden.

Brussel

• In Brussel zijn verschillende Brusselse tunnels afgesloten omdat ze onder water staan door de hevige regenval. Dat geldt voor de Stefaniatunnel, de Hallepoorttunnel richting Basiliek, de Vleurgattunnel en de Navotunnel.

• Door het noodweer zullen er vandaag geen Thalys-treinen rijden tussen Brussel en Duitsland. Dat heeft de hst-operator aangekondigd.

Alles over het extreme weer kunt u in deze blog lezen. De liveblog wordt voortdurend bijgewerkt.

Wat mogen we nog verwachten? De ellende in het oosten van het land is nog niet helemaal voorbij. Ook in de komende uren wordt nog regen verwacht, zegt onze weerman David Dehenauw. “Maar het ergste hebben we nu wel gehad, wat de neerslag betreft.” Wat zijn de vooruitzichten? “In het uiterste oosten wordt er minder regen verwacht. In de provincie Luik gaat het om 10 tot 30 liter per vierkante meter. Dat is ook voorzien voor de provincie Limburg. Het gaat om de hoeveelheid neerslag die wordt verwacht tussen vanochtend en 2 uur volgende nacht”, aldus Dehenauw. “Er wordt meer neerslag verwacht in de oostelijke delen van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en delen van Namen. Daar kan nog 30 tot 50 liter per vierkante meter vallen”, luidt het.

