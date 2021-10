IN KAART. Zo snel stijgt het aantal coronabesmettingen in uw gemeente

“We staan aan het begin van de vierde golf", kondigde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) deze week aan in de studio van VTM Nieuws. Maandag werden dan ook een recordaantal van 6.500 nieuwe besmettingen geregistreerd. In de ziekenhuizen liggen sinds gisteren opnieuw meer dan 1.000 patiënten. Bekijk hieronder hoe de coronacijfers evolueren in uw gemeente.

Tussen 12 en 18 oktober werden in ons land elke dag gemiddeld ruim 3.600 besmettingen geregistreerd. Dat is bijna 60 procent meer dan een week eerder. Volgens viroloog Steven Van Gucht van Sciensano raken vooral kinderen op basisschoolleeftijd, dertigers en veertigers besmet.

Als we op de gemeentekaart kijken, zien we dat de incidenties, het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, het hoogst zijn in Brussel en over de taalgrens. In de Luikse gemeente Burg-Reuland, op de grens met Duitsland en Luxemburg, zijn de afgelopen twee weken 71 nieuwe besmettingen geregistreerd. De gemeente voert daarmee de lijst aan als plaats met de hoogste incidentie, namelijk 1.798 gevallen per 100.000 inwoners.

In Vlaanderen valt die bedenkelijke eer te beurt aan Merksplas in de provincie Antwerpen, met 1.091 besmettingen per 100.000 inwoners. Dat betekent dat de afgelopen twee weken 94 inwoners van Merksplas een positief testresultaat te horen kregen. Op de kaart zien we dat heel wat gemeenten in de provincie Antwerpen een incidentie kennen van 200 of meer.

Het hoogste aantal besmettingen in absolute cijfers zien we in de stad Antwerpen. Daar werden de afgelopen 14 dagen maar liefst 1.552 positieve coronatesten geregistreerd. Stad Brussel volgt met een incidentie van 930, op de voet gevolgd door Luik (915 gevallen per 100.000 inwoners).

Amper vijf Belgische gemeenten kleuren groen op de kaart. Herstappe, Mesen en Vleteren tekenden de afgelopen veertien dagen geen enkele besmetting op. Ook Vresse-Sur-Semois (1) en Hastière (3) houden de incidentie onder de 50.

Ontdek op de kaart en in de tabel hieronder hoe de situatie in jouw gemeente is.

