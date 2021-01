IN KAART. Zilte van chef Viki Geunes krijgt drie Michelinsterren, ontdek hier alle sterrenrestaurants

Twee restaurants maakten promotie naar twee sterren: Castor van chef Maarten Bouckaert in Beveren-Leie, de voormalige souschef van Peter Goossens van Hof van Cleve, en Bartholomeus van chefs Bart Desmidt & Philip Vandamme in Knokke-Heist. Desmidt had vroeger jarenlang twee Michelinsterren, maar heeft die enkele jaren geleden weer opgegeven voor een kleinschaliger concept. Alleen heeft hij ze op amper twee jaar tijd dus weer terug.

Daarmee telt de nieuwe gids nu in totaal 24 restaurants met twee sterren.

Eén ster

Tien nieuwe restaurants kregen hun eerste ster, waaronder Libertine in het Oost-Vlaamse Erpe van chef Dominique Tondeurs. Hij werd in 2009 al eens onderscheiden met een Michelinster, toen als chef van Fleur sur L’Eau in Dendermonde. Ook Willem Hiele van het gelijknamige restaurant in het West-Vlaamse Koksijde kreeg een ster, net als Melchior van Gilles Melchior in Tienen (Vlaams-Brabant). Melchior werkte eerder o.a. bij Hof van Cleve (Peter Goossens) en Luzine (Jeroen Meus).

Ook restaurant Boo Raan van chef Dokkoon Kapueak uit Knokke-Heist viel in de prijzen. Boo Raan is een authentiek Thais restaurant en betekent letterlijk ‘volgens de traditie’. Chef Dokkoon, die in huilen uitbarstte bij de bekendmaking, kookt volgens de recepten van haar moeder en maakt geen onderscheid tussen voor- en hoofdgerechten. Alles belandt samen én tegelijk op de tafel.

De andere nieuwe sterrenrestaurants zijn L’Envie van chef David Grosdent uit Sint-Denijs (West-Vlaanderen), Le Pré des Oréades van chef Nicolas Bodart in Spa (Luik), Lettres Gourmandes van chef Christophe Lambert in Montignies-Saint-Christophe (Henegouwen), Bar Bulot van chef Pieter Lefevere in Sint-Michiels (West-Vlaanderen), Attablez-vous van chef Charles Jeandrain in Namen en Le Pristine van chefs Chris Blom en Thomas D’Hooghe in Antwerpen. Le Pristine is het nieuwe geesteskind van Sergio Herman. Hoewel officieel Blom en D’Hooghe met een eerste ster onderscheiden worden, is het toch vooral Sergio Herman zelf die er momenteel in de keuken de plak zwaait.

Green Star

Voor het eerst werd dit jaar ook een Michelin Green Star uitgereikt in ons land. Het gaat om restaurants die een bijzondere nadruk leggen op duurzaamheid. Winnaars van een ‘groene ster’ zijn Humus & Hortense in Elsene, Graanmarkt 13 in Antwerpen, Hofke van Bazel in Bazel, Souvenir in Gent, De Jonkman in Sint-Kruis, Hors-Champs in Gembloux, L’air du Temps in Liernu, Atelier De Bossimé in Loyers, Arabelle Meirlein in Marchin en La Distillerie in Bourglinster.

De award voor Jonge Chef van het jaar gaat naar Manon Schenck van La Table de Manon in Grandhan, deelgemeente van Durbuy in de provincie Luxemburg.

Dertien sterrenrestaurants uit de lijst

In totaal dertien restaurants verloren hun sterren of ster, de meeste door een sluiting van de zaak. Het gaat onder andere om tweesterrenzaak Sea Grill in Brussel, Chambre Séparée van Kobe Desramaults, Bij Lam & Yin in Antwerpen, The Glorious in Antwerpen en Ter Leepe in Zedelgem (allemaal één ster).

Verwacht werd dat mogelijk ook La Source en Nuance dit jaar een derde ster zouden krijgen, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Beide restaurants behouden hun twee sterren.

Aan het begin van de ceremonie werd al aangekondigd dat de traditionele Michelingids ook via een app beschikbaar is. “Iedereen kan vanop zijn gsm de restaurants vinden, via een kaart”, aldus directeur Gwendal Poullenec.

Alle sterrenrestaurants in Belgie en Luxemburg in één tabel. U kan in het zoekvenster op zoek gaan naar een gemeente of een restaurant.

