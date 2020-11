IN KAART. Ziekenhuisbezetting daalt weer licht in alle provincies, besmettingen lijken te stabiliseren. Bekijk hier de situatie in uw regio

Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen in België blijft dalen, maar die daling lijkt stilaan wel te vertragen. Deze grafieken en kaarten tonen hoe de situatie in uw provincie en gemeente evolueert.

Hoeveel patiënten liggen in de ziekenhuizen?

Op de grafiek hieronder tonen we de evolutie van de totale ziekenhuisbezetting, opgesplitst per provincie.

In Brussel liggen er momenteel 900 mensen in de ziekenhuizen. Dat is een pak minder dan de piek van 1.175 patiënten twee weken geleden. In de provincie Henegouwen zet de daling zich ook door: daar liggen nu 1.167 mensen in het ziekenhuis, na de piek van 1.408 patiënten begin november. In de zwaar getroffen provincie Luik is de ziekenhuisbezetting ook gedaald, nu tot 878 patiënten.

In de andere Waalse en alle Vlaamse provincies is de daling in het aantal bezette ziekenhuisbedden minder uitgesproken en lijken de cijfers op een plateau te schommelen. In Antwerpen liggen 786 patiënten in het ziekenhuis, in West-Vlaanderen zijn er 679 bezette bedden, in Oost-Vlaanderen zijn dat er 730, en in Vlaams-Brabant 263. Het gaat telkens om lichte dalingen, terwijl die provincies gisteren nog een lichte stijging noteerden. In Limburg tekenen zich stabiele cijfers af. De provincie zit met 287 bezette bedden op exact hetzelfde niveau als vorige donderdag.

Hoeveel besmettingen zijn er in uw provincie?

Stilaan wordt ook de daling in het aantal dagelijkse besmettingen minder uitgesproken. Sommige provincies zoals Luxemburg, Waals-Brabant en Oost-Vlaanderen laten zelfs stijgingen zien, zij het erg lichte. Limburg en West-Vlaanderen lijken op een plateau te zijn aanbeland met nu elke dag 219 nieuwe besmettingen. In de andere provincies daalt het aantal nieuwe besmettingen wel nog, maar minder snel dan de afgelopen weken.

Het is wel nog af te wachten of het gaat om een tijdelijke knik in de curve of niet. Vanaf 23 november zullen in België opnieuw mensen zonder symptomen getest kunnen worden, mogelijk zal het aantal besmettingen daardoor nog verder toenemen.

Positiviteitsratio

De regionale verschillen uiten zich ook in de positiviteitsratio: het aandeel positieve testen op het totaal. Hoe hoger dat getal, hoe sneller de epidemie zich verspreidt. Het percentage zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maximaal op 5 procent mogen liggen om de epidemie onder controle te mogen beschouwen, maar in ons land zit er geen enkele provincie alweer onder die drempel.

De daling is het meest uitgesproken in Brussel en de meeste Waalse provincies, al komen die van een veel hogere piek dan de Vlaamse provincies. In Henegouwen en Luik is nog altijd bijna een op de drie testen positief. Waals-Brabant en Luxemburg noteren zelfs een kleine stijging.

Ook in de Vlaamse provincies is stilaan een stabilisatie en zelfs een lichte stijging te zien. In zowel Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen als Vlaams-Brabant schommelt de positiviteitsratio al een aantal dagen tussen de 14 en 15 procent, enkel in Limburg is het cijfer iets lager (12,76 procent).

Hoeveel besmettingen zijn er in uw gemeente?

Hieronder op de kaart stellen we het aantal besmettingen per 100.000 inwoners per gemeente op iets langere termijn voor: des te donkerder de kleur des te meer geregistreerde besmettingen in het totaal van de laatste 14 dagen. Dat noemen we de incidentie. Sciensano maakt voor de gemeenten enkel deze parameter publiek.

De allerhoogste alarmdrempel van het Europees Centrum voor Ziektebestrijding (ECDC) bij de incidentie is 240. 13 van de 581 Belgische gemeenten zitten nu onder die drempel. Vooral gemeenten in de provincie Limburg tekenen nu steeds betere cijfers op, terwijl West- en Oost-Vlaamse gemeenten nog donkerder kleuren.

De hoogste incidenties worden nog opgetekend in Wallonië, met uitschieters boven de 2.000 in Faimes en Aubel. Dat is wel een stevige daling tegenover het piekmoment enkele weken geleden, toen er incidenties boven de 6.000 werden opgetekend.

Onderstaande tabel toont dezelfde cijfers, maar dan gerangschikt van de gemeente met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners naar beneden. U kan in het zoekvenster uw eigen gemeente opzoeken, of de tabel sorteren volgens de verschillende categorieën.

