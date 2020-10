IN KAART. Steeds dramatischere cijfers in Luik: elke dag meer dan 1.300 nieuwe besmettingen erbij, bekijk hier de situatie in uw gemeente en provincie

Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen in België blijft stijgen met elke dag nieuwe records . Deze grafieken en kaart tonen hoe de situatie in uw provincie en gemeente evolueert.

Hieronder op de kaart wordt het aantal besmettingen per 100.000 inwoners per gemeente grafisch voorgesteld: des te donkerder de kleur des te meer geregistreerde besmettingen in de laatste 14 dagen. Dat noemen we de incidentie.

Te zien is hoe de meeste gevallen nu voorkomen in de provincie Luik, Waals-Brabant, Henegouwen en Brussel. In de tabel onder de kaart staat bij de twintig zwaarst getroffen gemeenten er slechts één Vlaamse: Machelen in de rand rond Brussel. Grijze gemeenten kennen al twee weken geen nieuwe besmettingen meer, maar dat zijn er op dit moment nog amper twee: de kleine gemeenten Horebeke in Oost-Vlaanderen en Herstappe in Limburg.

Onderstaande tabel toont dezelfde cijfers, maar dan gerangschikt van de gemeente met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners naar beneden. U kan in het zoekvenster uw eigen gemeente opzoeken, of de tabel sorteren volgens de verschillende categorieën.

Hoe evolueert het aantal besmettingen in uw provincie?

De grafieken hieronder worden dagelijks bijgewerkt en tonen de evolutie van het zevendaagse gemiddelde van het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen per provincie en in Brussel, in absolute cijfers en per 100.000 inwoners.

Lokaal zijn er grote verschillen. In Luik (bovenste grijze lijn) is de situatie momenteel het meest urgent, met elke dag maar liefst meer dan 1.300 nieuwe besmettingen. Gisteren waren dat er nog ruim 1.200. Ook Brussel (donkerblauwe lijn) stijgt verder door naar 1.162, en ook in Henegouwen komen er nu elke dag meer dan 1.100 nieuwe gevallen bij. Ter herinnering: eind augustus werd nog gehoopt om bij het begin van het schooljaar aan minder dan 100 besmettingen per dag in heel België te zitten. En tijdens de eerste golf ‘piekten’ sommige provincies op 200 besmettingen per dag.

In de provincie Antwerpen (rode lijn) zijn er nu 758 besmettingen per dag, tegenover 81 aan het begin van de maand september. In Limburg (gele lijn), de voorlopig minst zwaar getroffen Vlaamse provincie, komen er elke dag 215 nieuwe gevallen bij.

Absolute cijfers zeggen niet alles, aangezien het inwoneraantal per provincie verschilt. Daarom zetten we de absolute cijfers ook af per 100.000 inwoners. Daaruit blijkt ondertussen dat Brussel niet langer de zwaarst getroffen regio is, en steeds meer Waalse provincies de hoofdstad ‘inhalen’. Afgezet tegen het inwonersaantal komen de meeste besmettingen erbij in Luik, waar dat er nu 119 per dag per 100.000 inwoners zijn.

In Waals-Brabant en Namen gaat het nu om respectievelijk 100 en 99 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Daarna volgt Brussel met 95, en de andere Waalse provincies, onderaan volgen de Vlaamse. Zo komen er in Vlaams-Brabant elke dag 55 besmettingen per 100.000 inwoners bij. In Limburg, waar de situatie nog het meest onder controle is, zijn dat er 24,5 en in Antwerpen 40,5.

Het gaat in de tabellen en op de kaart om gekende besmettingen. Hoewel er steeds meer wordt getest, gaat het nog altijd om een onderschatting en ligt het aantal reële besmettingen dus allicht hoger.

Die regionale verschillen uiten zich ook in de positiviteitsratio: het aandeel positieve testen op het totaal. Hoe hoger dat getal, hoe sneller de epidemie zich verspreidt. Het percentage zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maximaal op 5 procent mogen liggen om de epidemie onder controle te mogen beschouwen, maar in ons land zit er geen enkele provincie meer onder die drempel.

Luik zit nu boven het viervoud van de drempel, met 25,01 procent volgens de laatst beschikbare gegevens, gevolgd door Brussel met 21,49 procent. Waals-Brabant, Henegouwen en Namen zitten aan meer dan het drievoud. Ook hier volgen de Vlaamse provincies onderaan, maar elke provincie zit wel boven de alarmdrempel.

Hoeveel patiënten worden in de ziekenhuizen opgenomen?

Op de grafiek hieronder tonen we de evolutie van het dagelijks aantal nieuwe opnames in de ziekenhuizen per provincie, zoals die cijfers worden gerapporteerd door Sciensano. In totaal worden er nu elke dag gemiddeld zo’n 45 patiënten opgenomen in Henegouwen en Luik, bijna dubbel zoveel als in de andere provincies, behalve Brussel (gemiddeld 42 opnames per dag). In Antwerpen gaat het om gemiddeld 22 hospitalisaties per dag, in Oost-Vlaanderen om 23 per dag.

Belangrijk om op te merken hierbij is dat de ziekenhuizen een spreidingsplan hanteren, waarbij patiënten soms naar een ziekenhuis over de provinciegrens worden gebracht om daar verzorgd te worden, zoals bijvoorbeeld gebeurt met Brusselse patiënten die naar Aalst worden gebracht.

