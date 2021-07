IN KAART. Ongeziene zondvloed over België met minstens 20 slachtoffers en zware schade: een overzicht provincie per provincie en laatste stand van zaken

Het noodweer in ons land eiste officieel al 20 dodelijke slachtoffers, 9 mensen zijn geïdentificeerd. Ook de materiële schade is groot: honderden woningen zijn verspreid over het hele zuiden en oosten van België volledig onder water gelopen, tal van huizen stortten al in, en tientallen wegen en bruggen zijn beschadigd. Wallonië en Limburg zijn ernstig getroffen, maar het extreme weer houdt ook lelijk huis in het oostelijke deel van Vlaams-Brabant. Dit is de laatste stand van zaken.

• In ons land vielen officieel al 20 dodelijke slachtoffers door het extreme weer. Media berichten echter over zeker 23 dodelijke slachtoffers. Negen slachtoffers zijn reeds geïdentificeerd. In Eupen, in de Oostkantons, kwam gisteren een 22-jarige man om het leven. De twintiger sprong met een zwemband in het snel stromende water. Zijn lichaam werd later teruggevonden. In Aywaille vonden de hulpdiensten dan het lichaam van een 50-jarige man in de kelder van zijn huis. Volgens de hulpdiensten probeerde de man zelf een oplossing te vinden voor het overstromingsprobleem in zijn huis en ging hij poolshoogte nemen in de kelder.

In het arrondissement Verviers werden gisteren vijf lichamen aangetroffen, volgens het parket van Verviers. De burgemeester van Verviers bevestigde vanmorgen aan RTBF dat er nog een zesde slachtoffer is gevonden. De slachtoffers kwamen om het leven door de zware regenval. Er is nog geen duidelijkheid over de identiteit van de slachtoffers of de plaatsen waar de stoffelijke resten zijn gevonden.

De burgemeester van Pepinster meldde gisteren dat er een levenloos lichaam was gevonden onder een gedeeltelijk ingestorte brug, en een vijftiger is overleden in het Parc de Roly in Philippeville in de provincie Namen. De man probeerde takken die een afvoerpijp blokkeerden uit een beek te verwijderen.

De overstromingen door de hevige regenval hebben ook in Chaudfontaine, in de provincie Luik twee levens geëist.

Vanochtend bevestigde de burgemeester van Trooz dat er in zijn gemeente drie slachtoffers te betreuren zijn.

Vermisten

• Er zijn nog zeker 20 vermisten. Onder meer in Marcourt, in de gemeente Rendeux in de provincie Luxemburg, werd een meisje van vijftien meegesleurd door de Ourthe. Zij is nog altijd niet teruggevonden.

Bij een reddingsoperatie in Pepinster raakten daarbovenop drie mensen vermist toen een reddingsboot van de brandweer omsloeg. Aan boord zaten vijf brandweerlieden en drie bewoners. De brandweermannen konden gered worden, maar burgemeester Philippe Godin vreest het ergste voor de drie vermisten.

Volledig scherm Verviers. © Photo News

Veel overlast in Wallonië

• Ruim 21.000 mensen zitten in Wallonië zonder elektriciteit als gevolg van de overstromingen. Volgens distributiebeheerder zijn zowat 300 distributiecabines ondergelopen en is het momenteel onmogelijk voor hun ploegen om er toegang toe te krijgen.

• In Pepinster zijn verder zeker vijftien gebouwen ingestort. De burgemeester sluit niet uit dat er ook hier meer dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Reddingswerkers kunnen nog niet aan de slag omdat het water nog veel te hoog staat. Ze zoeken wel al in het water naar lichamen. Mensen kruipen op hun daken en hopen zo snel mogelijk gered te worden.

• In Theux zat een Antwerps gezin met hun kinderen vast in een hotel. Door het noodweer zou een stuwdam in de buurt zijn gebroken. Het water stroomt er tot twee meter hoog door de straten. “We hebben nog snel voedsel uit de keuken gehaald en zijn naar een verdieping hoger gevlucht. De auto’s drijven door de straten en we zitten zonder elektriciteit.” Het gezin werd gisteren met een bulldozer geëvacueerd uit hun hotel.

• In verscheidene Waals-Brabantse gemeenten vonden gisteravond evacuaties plaats. Dat was onder andere het geval in Ottignies, Graven, Geldenaken, Mont-Saint-Guibert, Court-Saint-Etienne en Tubeke.

Volledig scherm Pepinster, provincie Luik. © Facebook

• De Maas dreigt in Luik buiten de oevers te treden door het hoge waterpeil ter hoogte van de stuwdam van Monsin. Alle inwoners van de stad aan de rand van de Maas kregen de raad om het huis te verlaten en hogere oorden op te zoeken. Donderdagavond leek het stijgende waterpeil te stabiliseren, volgens de lokale politie.

• Een konvooi met 106 brandweerlieden en 26 boten is onderweg van Oostenrijk naar Luik, om hulp te verlenen aan de zwaar getroffen provincie. Tientallen wegen in Luik zijn nog steeds afgesloten voor het verkeer.

Volledig scherm Luik. © BELGA

Volledig scherm Verviers. © BELGA

• Tientallen jeugdkampen moesten geëvacueerd worden. Defensiesteun is ingezet in verschillende gemeenten, waaronder Chaudfontaine en Spa.

• De zware overstromingen in de provincie Luik hebben ook het racecircuit van Spa-Francorchamps niet gespaard. De infrastructuur van het circuit is aanzienlijk beschadigd. “De weg naar Blanchimont, die toegang geeft tot de paddocks, is gedeeltelijk ingestort en de tunnels Ster en Blanchimont zijn ontoegankelijk”, klinkt het in het persbericht.

Volledig scherm Chaudfontaine. © Commune de Chaudfontaine

Limburg

• In Herk-De-Stad is er vrijdag, kort na de middag, een breuk ontstaan in de Demerdijk waardoor het water ongestoord naar deelgemeente Schulen kan stromen. De brandweer is momenteel druk in de weer met het dichten van het gat met onder meer boomstammen, betonblokken en big bags. Op die manier hoopt men Schulen te vrijwaren van wateroverlast.

• De Maas is vannacht gestaag blijven stijgen tot op een bijzonder kritisch punt. Alle Maasgemeenten in Limburg gingen gisteravond over tot preventieve evacuaties in overstromingsgevoelige gebieden, zo bevestigt Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters. Alle gemeenten gelegen langs de Maas en het Albertkanaal houden rekening met het “slechtste scenario”, waarbij de Maas over de dijken gaat. Het gaat om de gemeenten Maasmechelen, Lanaken, Maaseik, Dilsen- Stokkem en Kinrooi. Riemst komt daar mogelijk nog bij.

• Vorige nacht werden 250 inwoners in Moelingen, een deelgemeente van Voeren, geëvacueerd nadat de rivier de Berwijn uit haar oevers trad. De meeste konden terecht bij familie en vrienden. Voor één koppel moest noodopvang gezocht worden.

• Het peil van de Voer en de Berwijn in Voeren is wel beginnen te dalen. Het risico op overstromingen door de aanhoudende regenval is echter nog niet geweken.

• Bij de brandweer Noord-Limburg liepen donderdag eveneens tal van meldingen voor wateroverlast binnen. In Lommel werden straten afgesloten door het noodweer. Zo zijn de Fabrieksstraat en de Sint-Thomasstraat in de Barrier volledig afgesloten. De brandweer ging er volop aan het pompen en het water begint stilaan te zakken.

• De hevige regenval heeft ook in de gemeente Pelt gevolgen. De gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij zijn er donderdag druk in de weer om het peil van de Dommel onder controle te houden. Volgens verwachtingen zou het wachtbekken er wel onder het kritische vulpeil blijven.

Volledig scherm Moelingen. © BELGA

• Er was ook zware wateroverlast in de Limburgse steden Sint-Truiden en Halen. De Velpe, een zijrivier van de Demer, treedt in Halen buiten haar oevers. Ook in verschillende Truiense deelgemeenten is er ernstige wateroverlast. Het waterpeil in Halen bleef in de loop van donderdagnamiddag stijgen en de wachtbekkens liepen vol. Het wachtbekken van de IJzerenbeek zit volledig vol.

Vlaams-Brabant

• Ook in Vlaams-Brabant is de situatie penibel. In Glabbeek blijft de toestand door de wateroverlast nog steeds kritiek. De Velpe staat er drie meter hoger dan deze ochtend en er wordt de komende uren gevreesd voor nog meer regenval, meldt burgemeester Peter Reekmans. In Geetbets en Diest is de situatie momenteel onder controle maar worden het ook spannende uren. De burgemeesters van Glabbeek en Geetbets hadden het eerder over “rampzalige” en “nooit eerder geziene” toestanden.

• Nabij Leuven kwam de gewestweg N25 in Haasrode vanmiddag onder water te staan. Het op- en afrittencomplex van de E40 werd hier afgesloten. Nog op de E314, maar dan ter hoogte van Wilsele (Vlaams-Brabant), was de doorgang moeilijk richting Lummen omdat er verschillende plassen staan. En in de richting van Leuven was het opletten geblazen ter hoogte van Gasthuisberg.

• De brandweer van Leuven had de handen vol met noodoproepen. Ook in andere gemeenten staan straten onder water, maar daar lijkt de situatie minder nijpend.

Brussel

• In Brussel waren verschillende Brusselse tunnels afgesloten omdat ze onder water staan door de hevige regenval. Dat ging over de Stefaniatunnel, de Hallepoorttunnel richting Basiliek, de Vleurgattunnel en de Navotunnel. Ondertussen is de situatie in de hoofdstad wel weer onder controle.

Volledig scherm Tilff, in de provincie Luik. © BELGA