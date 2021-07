IN KAART. Nog geen 35 procent is gevaccineerd in Molenbeek, burgemeester spreekt over "alternatieve publieke opinie, vijandig voor vaccin"

90 procent gevacci­neer­den is streefdoel in Vlaanderen, maar wat met Brussel? “Dat halen we hier nooit”

11 juli 90% gevaccineerden in de leeftijdscategorie 18+. In Vlaanderen stelt Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding Wouter Beke dat als nieuw streefdoel. Een makkie. Met een vaccinatiegraad van 87,26% (minstens één dosis) eind afgelopen week ligt het zo binnen handbereik. In Wallonië en zeker Brussel zijn we echter nog lang zover niet. In het hoofdstedelijk gewest zal het er zelfs nooit van komen, zegt Inge Neven, verantwoordelijke voor het Covid-beheer in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Is dat erg? En wat wordt er aan gedaan?