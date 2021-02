IN KAART. NMBS sluit loketten in 44 stations: check hier of het loket in jouw gemeente erbij is

De NMBS sluit de loketten in 44 stations. In 37 andere worden de openingsuren fors teruggeschroefd. Dat heeft de spoormaatschappij zopas aangekondigd. “We kunnen het geld beter investeren in andere dingen.”

Van de 550 stations in België hebben er op dit moment nog 135 een eigen loket. Tegen het einde van dit jaar wil de NMBS er 44 sluiten: 19 in Vlaanderen, 3 in Brussel en 22 in Wallonië.

‘Kleine stations’

“Het gaat vooral om kleine stations die slechts 5 procent van de ticketverkoop vertegenwoordigen”, zegt de spoormaatschappij. De directie berekende dat er in zestig tot negentig procent van de tijd geen tickets worden verkocht.

In 37 stations worden de openingsuren van de loketten drastisch teruggeschroefd. Zij zullen bijvoorbeeld in de namiddag of op zondag gesloten zijn. De wachtzalen blijven wel open. Daarvoor gaat de NMBS automatische vergrendelingssystemen installeren. Camera’s en Securail-personeel moeten de veiligheid van de reiziger in deze lege stations garanderen.

Twee opties

Na de sluiting heeft de reiziger nog maar twee opties om een ticket te kopen. In de eerste plaats digitaal, via de app of de website. In de tweede plaats via de automaat in het station. De NMBS is ervan overtuigd dat ook ouderen en minder-mobielen hiermee aan een ticket geraken. Voor zij die toch moeite ondervinden, voorziet de spoormaatschappij in bepaalde stations tijdelijk stewards om uit te leggen hoe zo’n automaat werkt. Zij kunnen ook vragen over abonnementen beantwoorden.

‘Noodzakelijke ingreep’

De NMBS heeft het over een noodzakelijke ingreep. Door de coronacrisis werken we vaker thuis, waardoor we minder de trein nemen. Tegelijk is de digitalisering van de samenleving een feit. “De laatste jaren heeft die digitalisering zich enorm doorgezet, in alle leeftijdscategorieën.” Na de sluiting zal houdt België nog 91 loketten over. Daarmee zal 16 procent van de stations een loket hebben. In Nederland is dat volgens de NMBS 4 procent, in Duitsland 6 procent en in Frankrijk 13 procent.

“77 banen geschrapt”

Met de sluiting van de loketten worden er ook 77 banen (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) geschrapt, volgens de socialistische vakbond ACOD Spoor.

Volgens ACOD glijdt het spoor af naar een “permanente minimale dienstverlening”, die niet strookt met de politieke beloftes om meer te investeren en die de openbare dienstverlening in het gedrang brengt. De vakbond wijst erop dat het loketpersoneel niet alleen tickets verkoopt, maar ook reizigers informeert. En dat hun aanwezigheid de sociale veiligheid in de stations bevordert.

De socialistische vakbond zegt de digitalisering niet te ontkennen, maar “de keuze om deze evolutie automatisch om te zetten in een besparing van 77 voltijdse equivalenten is een weinig vooruitziende keuze”, klinkt het. Onder meer omdat niet iedereen een smartphone of tablet bezit om online tickets te kopen.

Volgens de NMBS zal het banenverlies volledig opgevangen worden met natuurlijke afvloeiingen.

