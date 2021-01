IN KAART. Meer dan verdubbeling van besmettingen in Brussel, onder meer door teruggekeerde reizigers. Bekijk hier de situatie in uw regio

Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen zit opnieuw in stijgende lijn, voor de vijfde dag op rij al. Brussel registreerde zelfs meer dan een verdubbeling van de nieuwe infecties met Covid-19 ten opzichte van de week ervoor. De verklaring ligt deels in het toenemend aantal testen op het einde van de kerstvakantie, waarbij veel teruggekeerde reizigers positief werden getest. Deze grafieken en kaarten tonen hoe de situatie in uw provincie en gemeente evolueert.

Hoeveel besmettingen zijn er in uw provincie?

Het gemiddeld aantal dagelijkse besmettingen stijgt weer tegenover een week geleden, voor de tweede dag op rij. Per dag worden nu gemiddeld 2.070 besmettingen geregistreerd, een stijging van 30 procent. Om van versoepelingen te kunnen spreken, zouden we net moeten dalen, tot onder de 800, en dat lage niveau minstens drie weken moeten aanhouden.

Soms zijn er grote verschillen tussen provincies, maar de besmettingscijfers stijgen wel overal. In Antwerpen wordt er nu bijna 12 procent meer besmettingen per dag dan een week geleden opgetekend, in Limburg 7,4 procent, in Oost-Vlaanderen 16 procent, in West-Vlaanderen 22,7 procent en in Vlaams-Brabant nu al 46,5 procent. In de Waalse buurprovincie Waals-Brabant (+45,3 procent) is de situatie vergelijkbaar. In het Brussels gewest (+115,2 procent) is de stijging het grootst, met meer dan een verdubbeling ten opzichte van een week eerder.

Die felle stijgingen in Brussel en Waals-Brabant lijken mee het gevolg te zijn van de testen die zijn afgenomen bij de terugkerende reizigers tijdens de kerstvakantie. Voor heel België vulden net geen 150.000 mensen die terugkeerden uit een rode zone een Passenger Locator Formulier in tijdens de kerstvakantie. Van hen lieten er 33.000 een test uitvoeren, van wie er op hun beurt 999 of 3 procent positief testten. Meer dan een derde van alle terugkeerders (54.000) kwam uit Brussel, en 11.000 van hen lieten een test uitvoeren. Van hen testten er 347 of 3,1 procent positief. Het is dat cijfer dat het Brusselse gemiddelde nu mee omhoog trekt. Hetzelfde geldt voor Waals-Brabant, waar er zo 85 nieuwe positieve gevallen bijkwamen. Bovendien zit er in de vergelijkingsperiode nog een feestdag (1 januari) en in de huidige gerapporteerde periode (tussen 3 en 9 januari) niet. Op een feestdag worden minder mensen getest. Het aantal tests is intussen ook fel gestegen, van ongeveer 25.000 naar meer dan 40.000, wat eveneens de hogere besmettingscijfers deels verklaart.

In Wallonië kennen alle provincies een stijging: Luik (+22,5 procent), Henegouwen (+31,5 procent), Luxemburg (+ 10,7 procent) en Namen (+37 procent).

Tik of klik op uw provincie om alle cijfers in detail te bekijken:

Bovenstaande kaart is ingekleurd volgens het verschil in besmettingen tegenover een week geleden; de kleuren zeggen niets over het aantal besmettingen. In onderstaande grafiek tonen we wel het aantal besmettingen in de afgelopen 14 dagen, bovendien afgezet tegenover het inwoneraantal. Dat is de zogenaamde incidentie:

Positiviteitsratio

Dat er nu meer testen werden uitgevoerd bij terugkerende reizigers heeft ook invloed op de positiviteitsratio, het aandeel positieve testen op het totaal. Dat daalt verder tot 5,42 procent. Hoe hoger het getal, hoe slechter. Het percentage zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gedurende minstens twee weken maximaal op 5 procent mogen liggen om de epidemie onder controle te mogen beschouwen. Onze regering spreekt zelfs over 3 procent om te kunnen spreken over versoepelingen.

De felle stijging in het aantal besmettingen in Brussel moet dan ook genuanceerd worden met de positiviteitsratio. Brussel zit met 4,4 procent zelfs onder de WHO-drempel en doet het daar - na Vlaams-Brabant met 4,3 procent - het beste van alle regio’s. De andere Vlaamse provincies zitten grofweg tussen de 5 en 6 procent. West-Vlaanderen (5,7 procent) is de Vlaamse provincie met het hoogste aandeel positieve testen.

Het cijfer ligt in alle Waalse provincies hoger dan in de Vlaamse. Henegouwen kent nog de hoogste positiviteitsratio met 7,43 procent, iets meer dan Namen (6,93 procent) en Luik (6,9 procent). Tegelijkertijd voeren de Waalse provincies nog altijd minder testen uit dan de Vlaamse.

Tik of klik op uw provincie om alle cijfers in detail te bekijken en te zien hoeveel testen er worden uitgevoerd:

Hoeveel besmettingen zijn er in uw gemeente?

Hieronder op de kaart stellen we het aantal besmettingen per 100.000 inwoners per gemeente op iets langere termijn voor: hoe donkerder de kleur, hoe meer geregistreerde besmettingen in het totaal van de laatste 14 dagen. Dat noemen we de incidentie. Sciensano maakt voor de gemeenten enkel deze parameter publiek.

De kaart kleurt nog steeds erg rood. Dat komt omdat de incidentie nog altijd erg hoog is in ons land: 189 gemeenten bevinden zich nog altijd boven de hoogste Europese alarmdrempel van 240 besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste twee weken. Vooral een aantal grensgemeenten en gemeenten in West- en Oost-Vlaanderen kleuren donkerder dan de andere.

Onderstaande tabel toont dezelfde cijfers, maar dan gerangschikt van de gemeente met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners naar beneden. U kan in het zoekvenster uw eigen gemeente opzoeken, of de tabel sorteren volgens de verschillende categorieën.

Hoeveel patiënten worden elke dag opgenomen in de ziekenhuizen?

Op de grafiek tonen we hoeveel patiënten er elke dag door Covid-19 worden opgenomen in de ziekenhuizen, opgesplitst per provincie en via het zevendaags gemiddelde.

West-Vlaanderen kent nog steeds de meeste dagelijkse opnames met 22,9 hospitalisaties. In Antwerpen komen er gemiddeld 15,6 hospitalisaties per dag bij. Vijf dagen geleden waren dat er nog 13,6. In Oost-Vlaanderen komen er elke dag 15,3 nieuwe ziekenhuisopnames bij, terwijl dat er tweetal weken geleden nog 29 waren. Limburg zit aan 11,7 opnames per dag. In Vlaams-Brabant zijn er de laatste dagen 5,7 opnames per dag.

Van de Waalse provincies kent Henegouwen nog de meeste opnames: gemiddeld 16,6 per dag. In Luik stijgen de cijfers licht naar 14,6 hospitalisaties per dag. In Brussel is het aantal ziekenhuisopnames nu bijna 15 per dag.

Hoeveel patiënten liggen in de ziekenhuizen?

Op de grafiek hieronder tonen we ook de evolutie van de totale ziekenhuisbezetting, opgesplitst per provincie. Zo goed als alle regio’s toonden de laatste weken geleidelijke dalingen (de schommelingen in de curves komen meestal door het weekendeffect).

In de provincie Henegouwen liggen nu 259 mensen in het ziekenhuis, na een piek van 1.408 patiënten begin november. In Brussel liggen er momenteel 236 mensen in de ziekenhuizen. Dat is een pak minder dan de piek van 1.175 patiënten twee maanden geleden. In de zwaar getroffen provincie Luik liggen nu 194 mensen in het ziekenhuis.

In de Vlaamse provincies ligt de bezetting in Antwerpen op 327, in Oost-Vlaanderen op 305 patiënten, in West-Vlaanderen op 302. In Limburg liggen 147 en in Vlaams-Brabant 74 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Vooral in Limburg is de opwaartse curve (in het geel op de grafiek) de laatste weken opvallend. Aan het begin van de kerstvakantie was de bezetting daar gedaald tot 110 patiënten. Na de stijging die volgde, was er vijf dagen een daling te zien, en sinds 10 januari weer een lichte stijging.

