IN KAART. Maar liefst 400 keer meer besmettingen dan vorige zomer: stevent Europa af op vierde golf?

Als je het aantal nieuwe coronabesmettingen vergelijkt met het aantal van exact één jaar geleden zijn de cijfers onthutsend. Vier keer meer besmettingen in Frankrijk. Vijf tot zes keer meer in België. 21 keer zoveel in Spanje. 25 keer meer in het Verenigd Koninkrijk. 400 keer meer in Cyprus. On the bright side: met de nieuwe cijfers zitten we nog een eind verwijderd van de crisiscijfers van begin dit jaar.