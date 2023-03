IN KAART. In heel Vlaanderen veel verkeershinder verwacht morgen door tractorenactie

Update Jambon belooft stikstofak­koord in komende dagen, maar oppositie is streng: “De regering sukkelt van crisis naar crisis”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is zonder stikstofakkoord naar het Vlaams Parlement getrokken. Het kernkabinet slaagde er namelijk niet in, om na een marathonvergadering, een akkoord te sluiten. Wanneer er verder onderhandeld wordt, is nog onduidelijk, maar Jambon denkt deze week nog tot een akkoord te komen. De oppositie was ook zeer scherp voor Jambon tijdens het actualiteitsdebat. Volgens VTM NIEUWS-reporter Hannelore Simoens is het uitblijven van een deal een “afgang” voor Jambon.