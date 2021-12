IN KAART. In deze gemeenten kun je momenteel de grootste kortingen aan de pomp krijgen

Aantal rokers in België ligt hoger dan voor coronacri­sis

Het aantal rokers in België is sinds twee jaar geleden licht toegenomen. Dat blijkt uit de meest recente rookenquête van de Stichting Tegen Kanker. In 2019 was 23 procent van de Belgen een dagelijkse of occasionele roker, in 2021 gaat het om 27 procent. De Stichting vraagt een nieuwe heffing voor tabaksbedrijven in te voeren.

10:57