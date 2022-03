IN KAART. Hier moet je vandaag en morgen 90 km/u rijden door smogalarm

De informatiedrempel van 50 microgram per kubieke meter lucht aan PM10 wordt sinds maandag overschreden in Vlaanderen. Vandaag wordt ook de informatiedrempel in het Brussels en Waalse gewest overschreden. De hoogste concentraties worden in het noorden van het land gemeten.

Concreet betekent dit dat in Vlaanderen en Wallonië morgen en zaterdag een snelheidsbeperking tot 90 km/u zal gelden op een aantal autosnel- en ringwegen. In het Brusssels Hoofdstedelijk Gewest zal een snelheidsbeperking tot 50 en 90 km/u gelden op plaatsen waar de snelheid normaal respectievelijk 70 of 90 km/u en 120 km is. Het openbaar vervoer (MIVB) is op dagen van smogalarm gratis, net als het dagticket van Vilo!. Verwarmen met hout wordt verboden als dit niet de enige verwarmingsbron in de woning is. Ook wordt de temperatuur in openbare gebouwen verlaagd tot 20 graden Celsius.