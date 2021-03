IN KAART. Grote verschillen in vaccinatiegraad per gemeente: zoveel inwoners zijn er in uw regio al ingeënt

7,76 procent van alle Vlamingen zijn ondertussen gevaccineerd met een of twee dosissen van het coronavaccin. Maar de verschillen tussen gemeenten zijn groot, met vooral hoge cijfers in West- en Oost-Vlaanderen. Opvallend: hoewel Antwerpen als grootste stad de meeste gevaccineerde inwoners kent, staat de stad procentueel gezien helemaal achteraan. Ontdek hieronder op de kaart en in de grafiek hoeveel inwoners in uw gemeente al zijn ingeënt.

Omdat we nog maar aan het begin van de vaccinatiecampagne voor de brede bevolking staan, kunnen een aantal extra gevaccineerde personen in een gemeente met weinig inwoners meteen wel een groot verschil maken. Zo staat het Oost-Vlaamse Horebeke, een van de kleinste gemeenten van het land, procentueel helemaal bovenaan met 12,76 procent. In absolute aantallen gaat het om 258 mensen op een totaal van ongeveer 2.000. Buurgemeente Maarkedal staat op de tweede plaats.

Oost- en vooral West-Vlaanderen kennen op dit moment in het algemeen ook de hoogste vaccinatiegraad, te zien aan de donkergroene kleur op de kaart, en de reden is wellicht het hogere aantal ouderen in woonzorgcentra.

Helemaal onderaan staat Baarle-Hertog, de Belgische exclave die zo goed als volledig wordt omringd door Nederland. Daar is nog maar 3,35 procent van de volledige bevolking gevaccineerd, maar volgens burgemeester Frans De Bont is dat ook logisch, aangezien er in zijn gemeente geen woonzorgcentrum is.

Antwerpen achteraan

Maar opvallend, de stad Antwerpen, de grootste van Vlaanderen met meer dan een half miljoen inwoners, bengelt eveneens achteraan, met nog maar 5,25 procent van de volledige bevolking dat deels of volledig is gevaccineerd.

Zowel bij Antwerps schepen van Gezondheid Fons Duchateau (N-VA) als bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid klinkt het dat de verdeling van de vaccins in de opstartfase van de voorbije weken waarschijnlijk een rol heeft gespeeld. Omdat er in de eerste weken nog maar erg weinig vaccins waren (en nog steeds zijn), en Zorg en Gezondheid toch elk centrum een minimum aan vaccins wilde geven, was de verhouding scheefgetrokken met vooral Antwerpen in het nadeel. Zo telt de stad ongeveer 8 procent van de volledige Vlaamse bevolking, maar had het Antwerpse vaccinatiecentrum op Spoor Oost tot deze week maar recht op 5,5 procent van de vaccins.

De stad Antwerpen zegt alle begrip voor de situatie te hebben, maar verwacht wel dat de achterstand de komende weken ingehaald zal worden. Met 9.600 vaccins, 10 procent van het totale aantal van alle Vlaamse vaccinatiecentra, zal daar deze week al mee begonnen worden.

Nog geen conclusies

De verschillen op dit moment zeggen sowieso nog niet erg veel over de bereidheid tot vaccineren, benadrukt Joris Moonens, de woordvoerder van Zorg en Gezondheid. Als er een groot woonzorgcentrum in een kleine gemeente is, of bijvoorbeeld een gehandicapteninstelling, kan dat de cijfers op dit moment nog kunstmatig opkrikken. Ook als er toevallig wat meer zorgverleners in een kleine gemeente wonen, kan dat de statistieken beïnvloeden.

In de cijfers zitten voorlopig enkel nog de bewoners en personeelsleden van de woonzorgcentra en andere collectiviteiten zoals de gehandicapteninstellingen, het personeel van de ziekenhuizen, en het zorgpersoneel uit de eerste lijn zoals huisartsen, thuisverplegers en tandartsen. Vanaf deze week komen daar de eerste ouderen die nog thuiswonen bij.

Op de kaart hierboven kan u de cijfers voor uw eigen gemeente vinden. In de grafiek hieronder stelt elke bol een Vlaamse gemeente voor, ingekleurd per provincie. Hoe groter de bol, hoe meer inwoners. Beweeg over de bollen om te zien om elke gemeente het gaat.

