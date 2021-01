IN KAART. Flanders Expo, Nekkerhal en Heizel, maar ook de lokale sporthal: hier kan u binnenkort terecht voor een coronavaccin

Wie treedt in de voetsporen van Angela Merkel?

8:31 Politiek Duitsland beleeft dit jaar het einde van een tijdperk. Na 16 jaar neemt Angela Merkel eind 2021 afscheid als bondskanselier. Ze is geen kandidaat meer bij de parlementsverkiezingen van 26 september. Merkels christendemocratische CDU kiest komende vrijdag en zaterdag tijdens een volledig online partijcongres een nieuwe voorzitter, in opvolging van Annegret Kramp-Karrenbauer. Die was eigenlijk de gedoodverfde opvolgster van "Angie", maar gooide begin vorig jaar de handdoek in de ring na een politiek schandaal in de deelstaat Thüringen. De race naar het voorzitterschap ligt volledig open, en of de nieuwe CDU-leider tegelijk de kandidaat-kanselier wordt, is ook nog geen uitgemaakte zaak.