IN KAART. Flanders Expo, Nekkerhal en Heizel, maar ook de lokale sporthal: de eerste bekende locaties voor de vaccinatiecentra

Verschillende steden en gemeenten beginnen de knoop door te hakken over waar op hun grondgebied vaccinatiecentra zullen komen. Zo wordt er binnenkort onder meer in grote locaties als Flanders Expo in Gent, de Mechelse Nekkerhal en het Heizelpaleis in Brussel gevaccineerd. Maar ook in lokale feestzalen en sporthallen zullen mensen terecht kunnen voor hun coronavaccin. Hier een eerste voorlopig overzicht van de eerste bekende locaties.

De taskforce vaccinatiestrategie schoof vrijdag voor het eerst een concrete timing naar voren voor de vaccinatie van de verschillende bevolkingsgroepen in ons land. Vanaf maart - wanneer de 65-plussers ingeënt zouden kunnen worden - spelen de lokale besturen een grote rol, want vanaf dan is dus de brede bevolking aan de beurt (Bekijk hier de planning). Een groot deel van de Belgen zal voor hun coronavaccin terecht kunnen in ongeveer 200 vaccinatiecentra, waarvan 120 in Vlaanderen.

Zo’n 200 vaccinatiecentra

Tegen volgende week vrijdag moeten de burgemeesters laten weten waar die centra precies zullen komen, zodat ze vanaf 1 februari kunnen proefdraaien. Tegen midden februari moeten de centra dan klaar zijn. De uitrol zal gebeuren in samenwerking met de evenementensector, die al maanden stilligt.

De eerste steden en gemeenten communiceren nu over de locaties voor vaccinatiecentra op hun gebied. In onderstaande kaart kan u een voorlopig overzicht vinden van de nu bekende locaties.

BRUSSEL

Heizel in Brussel

Brussel wil in maart alvast een vaccinatiecentrum openen op de Heizel, raakte vorige week bekend. Daarnaast komen er vaccinatieposten in het centrum van de stad en op gedecentraliseerde plaatsen. Hoe de bevolking precies op de hoogte zal worden gesteld van de vaccinaties, is nog niet helemaal duidelijk. “We kunnen mensen oproepen of hen vragen zich in te schrijven op een site, zoals ook gebeurt voor de tests”, aldus Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron.

ANTWERPEN

Park Spoor Oost

Het grootste vaccinatiecentrum voor Antwerpen zou worden opgericht aan Park Spoor Oost in het district Borgerhout, waar nu ook een groot Covid-19-testdorp is. Er zouden dagelijks tot wel 5.000 vaccinaties toegediend kunnen worden.

Mechelse Nekkerhal

Ook de Nekkerhal in Mechelen wordt de komende weken ingericht tot vaccinatiecentrum. De opbouw start morgen/dinsdag. De Nekkerhal wordt het enige vaccinatiecentrum voor de stad Mechelen en haar vijf dorpen, ongeveer een derde van de hal wordt omgetoverd voor toediening van de coronavaccins. “De ambitie is om er tot acht vaccinatielijnen mogelijk te maken”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld).

Volledig scherm De Nekkerhal in Mechelen. © Marc Aerts

OOST-VLAANDEREN

Gent zet Flanders Expo in

In Gent wordt hal 7 van Flanders Expo vanaf maart omgevormd tot een centraal vaccinatiecentrum voor de brede bevolking. Er zullen elke dag 3.000 mensen ingeënt worden, ook ‘s avonds en in het weekend. Inwoners krijgen een oproepingsbrief wanneer ze aan de beurt zijn.

De Brielpoort in Deinze en de sporthal in Nazareth

De Eerstelijnszone Schelde en Leie plant twee vaccinatiecentra in de regio. Er worden vaccinatiecentra opgezet in de Brielpoort in Deinze en in de sporthal in Nazareth. “Het doel is om iedereen voor 1 juli te vaccineren”, zegt burgemeester van Nazareth Danny Claeys (CD&V).

VLAAMS-BRABANT

Stadsfeestzaal in Aarschot

In Aarschot zal de stadsfeestzaal als vaccinatiecentrum fungeren. “De sporthal is minder evident want de locatie moet verschillende maanden kunnen gebruikt worden en dat wordt lastig als straks sporten weer toegelaten wordt. We hebben al wat werk op voorhand gedaan en hebben al een team samengesteld en ook al het materiaal opgelijst dat we nodig zullen hebben zoals bijvoorbeeld nadarhekken. Logistiek zijn we er klaar voor”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld).

LIMBURG

Sporthal de Borg in Neeroeteren

De Eerstelijnszone Maasland heeft eveneens een eerste locatie voor een vaccinatiecentrum gekozen: sporthal de Borg in Neeroeteren, en dit voor inwoners van Dilsen-Stokkem, Maaseik en Kinrooi. De richtdatum om te starten is 15 februari, meldt TV Limburg.

