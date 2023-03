IN KAART. Deze gemeenten staan op het punt te fuseren: zo ziet uw streek er in 2025 mogelijk uit

Studio 100 zet Plop­sa-top­man Steve Van den Kerkhof aan de deur: “Ik stap in ieder geval niet zelf op”

Steve Van den Kerkhof (48) moet vertrekken als CEO van Plopsa. Dat is bevestigd aan onze redactie. Vorige maand kwam de CEO onder vuur te liggen na een artikel over de toxische werkcultuur bij de pretparkengroep. Aan HLN ontkent Van den Kerkhof dat er een akkoord is over zijn ontslag. “Ik stap in ieder geval niet zelf op.” Mogelijk volgt vandaag nog een ontslag.