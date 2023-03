IN KAART. Deze 128 winkels wil Delhaize verkopen aan zelfstandigen

OPROEP. Wat eet (of doe) jij niet meer door de crisis?

De voedingsprijzen blijven maar doorstijgen. Een winkelkar is nu al 16 procent duurder dan vorig jaar. Wie gaat winkelen, merkt vooral prijsstijgingen voor oliën, vis, eieren, zuivel, brood, granen én vlees. “Voeding werd in een jaar tijd zoveel duurder als normaal in meer dan acht jaar”, aldus arbeidsexpert Stijn Baert. “Werd de inflatie lange tijd gedreven door de energieprijzen, dan is dat nu duidelijk door voeding.”