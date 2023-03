IN KAART. Deliveroo komt naar 131 nieuwe Vlaamse steden en gemeenten

Deliveroo breidt fors uit in Vlaanderen. In 131 nieuwe steden en gemeenten zullen restaurants zich kunnen aansluiten bij de app. Ze moeten daarvoor wel hun eigen bezorgdienst inzetten en zullen dus niet per se gebruik maken van de fietskoeriers met de kenmerkende rugzakken. Bekijk op de kaart hieronder of Deliveroo binnenkort ook in jouw buurt beschikbaar zal zijn.

Het gaat in feite om een uitbreiding van de zogenaamde ‘Marketplace+’ van Deliveroo. Klanten kunnen dan bestellen via die app, maar deelnemende restaurants moeten zelf instaan voor de levering van het eten. In Brussel en zestien Vlaamse steden en gemeenten rekruteert Deliveroo eigen koeriers om bestellingen rond te brengen.

“Dankzij deze enorme uitbreiding strijken we nu neer in meer dan de helft van de steden en gemeenten in Vlaanderen. Ons doel is dat elke Belg thuis eten kan laten bezorgen”, schrijft Quirin Dalemans, de Belgische Deliveroo-baas, in het persbericht. Het Britse bedrijf wil op deze manier nieuwe klanten bereiken zonder in elke gemeente personeel aan te werven.

Ook in Wallonië komt Deliveroo naar nieuwe steden en gemeenten: 44 in totaal. Midden februari ontsloeg het bedrijf nog negen procent van het wereldwijde personeelsbestand. “Het aantal ontslagen in België is zeer beperkt”, liet een woordvoerder toen weten aan onze redactie.