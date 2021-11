IN KAART. De Belgische coronakaart kleurt steeds roder. Ontdek hier hoe de situatie is in uw gemeente

De vierde golf is volop aan de gang en de Belgische coronakaart kleurt steeds roder. Dinsdag werden zelfs meer dan 10.000 nieuwe besmettingen geregistreerd, een record dit jaar. Bekijk hieronder hoe de coronacijfers evolueren in uw gemeente.

Tussen 26 oktober en 1 november raakten dagelijks gemiddeld 6.928 mensen besmet met het virus, een stijging met 13 procent in vergelijking met de voorgaande periode. “Het enige lichtpuntje is dat de stijging toch minder snel gaat dan een week geleden”, zei biostatisticus Geert Molenberghs daarover.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Als we op de gemeentekaart kijken, zien we dat zowat het hele land rood kleurt. Dat wil zeggen dat de incidentie, het aantal besmettingen per 100.000 inwoners de afgelopen 14 dagen, bijna overal hoger is dan 500. Hier en daar kleurt nog een gemeente oranje, maar in tegenstelling tot vorige week kleurt geen enkele Belgische gemeente nog groen of geel.

De gemeente met de hoogste incidentie vinden we in de provincie West-Vlaanderen: in Anzegem is er momenteel een incidentie van 3.206, of 476 nieuwe besmettingen in twee weken tijd. De kleine Luikse gemeente Amel, dicht bij de grens met Duitsland, volgt met een incidentie van 3.024 of 167 nieuwe besmettingen op 14 dagen tijd. De gemeente Herstappe, waar de afgelopen weken geen enkele coronabesmetting werd genoteerd, duikt plots op in de top drie van gemeenten met de hoogste incidenties. Dat heeft uiteraard alles te maken met het feit dat het de gemeente met het kleinste bevolkingsaantal is in ons land. Zo bereikt de Limburgse gemeente met amper 2 besmettingen een incidentie van 2.564.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Antwerpen

Het hoogste aantal besmettingen in absolute cijfers zien we nog steeds in de stad Antwerpen. Daar werden de afgelopen 14 dagen maar liefst 3.647 positieve coronatesten geregistreerd, goed voor een incidentie van 689. De stad Luik volgt met 1.706 geregistreerde besmettingen, al ligt de incidentie daar een pak hoger met 869. De top drie wordt net zoals vorige week afgesloten door Brussel, waar de afgelopen veertien dagen 1.248 mensen een positief testresultaat te horen kregen. De hoofdstad kent daarmee een incidentie van 668, iets lager dan in Antwerpen.

Ontdek in de tabel hieronder hoe de situatie in jouw gemeente is.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud is enkel zichtbaar voor ingelogde lezers Gratis inloggen Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.