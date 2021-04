IN KAART. Besmettingen dalen in bijna alle Vlaamse provincies, enkel Limburg kleurt nog rood. Bekijk hier de situatie in uw regio

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is voor het eerst sinds begin maart weer licht aan het dalen. De kaart van ons land kleurt daardoor weer iets minder rood. In Vlaanderen kleuren alle provincies groen, enkel Limburg noteert nog een stijging van het aantal besmettingen. Deze grafieken en kaarten tonen hoe de situatie in uw provincie en gemeente evolueert.

Hoeveel besmettingen zijn er in uw provincie?

Per dag worden nu gemiddeld 4.577 nieuwe besmettingen geregistreerd in België. Dat is nog een stijging van 3 procent in een week tijd, maar een lager gemiddelde dan gisteren werd gemeld.

De minder felle stijging toont zich ook in verschillende provincies. Enkel de provincie Limburg noteert in ons taalgebied nog een stijging en gaat van 300 gevallen per dag naar 328 (+9,33 procent). In Vlaams-Brabant dalen de cijfers met 4,98 procent (van elke dag 613 naar 585 besmettingen). In Oost-Vlaanderen daalt het dagelijkse gemiddelde opnieuw, met 8,48 procent (van 679 naar 622 besmettingen per dag). En ook in Antwerpen daalt het dagelijkse gemiddelde, met 4,64 procent (van 613 naar 585). In West-Vlaanderen is de daling het sterkst: van 471 naar 402 besmettingen, een daling van 14,70 procent.

Wallonië kleurt voorlopig nog iets roder. Vooral in Luik (+20,96 procent) en Luxemburg (+17,46 procent) gaan de cijfers nog fors omhoog. In Henegouwen (+7,06 procent) is de stijging minder uitgesproken en in Waals-Brabant (-2,71 procent) en Namen (-3,2 procent) daalt het dagelijkse gemiddelde weer.

Rest nog Brussel: daar worden nu elke dag weer gemiddeld 552 besmettingen geregistreerd, een daling van 5,08 procent in vergelijking met de 582 besmettingen een week geleden.

Tik of klik op uw provincie om alle cijfers in detail te bekijken:

Bovenstaande kaart is ingekleurd volgens het verschil in besmettingen tegenover een week geleden; de kleuren zeggen niets over het aantal besmettingen. De situatie kan in een provincie verbeteren, met dus een groene kleur op de kaart, maar tegelijkertijd nog precair zijn. Zo stijgen de cijfers nu het traagst in Oost-Vlaanderen, maar kent de provincie wel nog het hoogste aantal besmettingen in Vlaanderen. Omgekeerd kan de situatie ergens verslechteren, maar nog steeds beter zijn dan elders.

In onderstaande kaart tonen we daarom het aantal besmettingen in de afgelopen 14 dagen, afgezet tegenover het inwoneraantal om een betere vergelijking mogelijk te maken. Dat is de zogenaamde incidentie. Namen scoort het slechtst met een incidentie van maar liefst 1.006.

Positiviteitsratio

Hoe hoger de positiviteitsratio, hoe slechter. Het percentage zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gedurende minstens twee weken maximaal op 5 procent mogen liggen om de epidemie onder controle te mogen beschouwen.

De positiviteitsratio - het aandeel positieve testen op het totaal - ligt nergens onder de 5. Vooral onder de taalgrens ligt het cijfer hoger dan het gemiddelde, met Luxemburg, Henegouwen en vooral Namen als uitschieters.

Hoeveel besmettingen zijn er in uw gemeente?

Hieronder op de kaart stellen we het aantal besmettingen per 100.000 inwoners per gemeente op iets langere termijn voor: hoe donkerder de kleur, hoe meer geregistreerde besmettingen in het totaal van de laatste 14 dagen. Sciensano maakt voor de gemeenten enkel deze parameter publiek.

Onderstaande tabel toont dezelfde cijfers, maar dan gerangschikt van de gemeente met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners naar beneden. U kan in het zoekvenster uw eigen gemeente opzoeken, of de tabel sorteren volgens de verschillende categorieën.

Hoeveel patiënten worden elke dag opgenomen in de ziekenhuizen?

Op onderstaande grafiek tonen we hoeveel patiënten er elke dag door Covid-19 worden opgenomen in de ziekenhuizen, opgesplitst per provincie en via het zevendaags gemiddelde.

Hoeveel patiënten liggen in de ziekenhuizen?

Op de grafiek hieronder tonen we ook de evolutie van de totale ziekenhuisbezetting, opgesplitst per provincie.

