IN KAART. Bekijk hier wanneer jouw gemeente afgeschakeld zou worden bij (dreigend) stroomtekort in 2025

De jongste kerncentra­les nog meer verlengen of toch maar de oudste? Regering bekijkt 3 scenario’s om stroomte­kort vanaf 2025 te vermijden, maar wil Engie mee?

De federale regering bekijkt vandaag hoe ze het voorspelde stroomtekort in de winters van 2025, 2026 en 2027 gaat tegenhouden. Gaat ze de jongste of de oudste kerncentrales langer openhouden, door ze in de zomer wat vaker af te zetten? Maar de grote vraag is vooral: draait Engie bij? “Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bevoorradingszekerheid, dat is de overheid.”

5:18