IN KAART. Al meer dan 84 procent gevaccineerd in Koksijde, nog maar 36 procent in Molenbeek: zo staat úw gemeente ervoor

ONZE OPINIE. Brussel is een bruisende en fantasti­sche stad, maar plan graag uw bezoek wanneer de uitbraak onder controle is

6:45 In Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Gillis of Schaarbeek is vandaag geen 35 procent van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd. Waar Vlaanderen de beste leerling van de klas is, is Brussel de schandvlek van Europa, vindt onze hoofdredacteur Brecht Decaestecker. Er helpen maar twee zaken tegen corona: ofwel ga je ‘vaccineren, vaccineren, vaccineren’, ofwel beperk je de sociale contacten. Tijd dus om nieuwe maatregelen in Brussel in te voeren, terwijl die in de rest van het land — van Aalter tot Aarlen — mogen worden versoepeld.