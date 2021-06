IN KAART. Al drie provincies kleuren groen op de coronakaart. Bekijk hier de situatie in uw regio

De coronacijfers in ons land blijven in fors dalende lijn gaan . De incidentiekaart ziet er alsmaar beter uit, met nu drie provincies die groen kleuren.

Hoeveel besmettingen zijn er nog?

Per dag worden nu gemiddeld 433 nieuwe besmettingen geregistreerd in ons land. Dat is 44 procent minder dan in de vorige periode van zeven dagen. Het reproductiecijfer bedraagt nu 0,75, wat betekent dat de epidemie in kracht afneemt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Alle provincies noteren een erg forse daling van het aantal besmettingen tegenover een week geleden, gaande van maar liefst -69 procent in Luxemburg (nog amper besmettingen per dag), tot -40,64 procent in Oost-Vlaanderen (48 besmettingen). Limburg tekent elke dag nog 26 besmettingen op, West-Vlaanderen 28, Vlaams-Brabant 38, Antwerpen 71 en Brussel 73.

Tik of klik op uw provincie om alle cijfers in detail te bekijken:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Drie provincies in het groen

Aangezien niet elke provincie evenveel inwoners telt, zeggen die absolute besmettingscijfers niet zo veel. In onderstaande kaart tonen we daarom het aantal besmettingen in de afgelopen 14 dagen per 100.000 inwoners, om een betere vergelijking mogelijk te maken. Dat is de zogenaamde incidentie. De kaart is ingekleurd volgens dezelfde schaal als de Europese landenkaart van het Europees Centrum voor Ziektebestrijding ECDC.

De meeste provincies kleuren nog geel, wat neerkomt op een besmettingsgraad tussen de 50 en de 200 besmettingen per 100.000 inwoners. Drie provincies kleuren zelfs al groen: Luxemburg staat momenteel helemaal onderaan met 37, en ook Namen en West-Vlaanderen krijgen een groene kleur met een incidentie van 49. De komende dagen zullen ook andere provincies, zoals Limburg en Oost-Vlaanderen, groen kleuren aangezien zij de drempel van 50 naderen.

Brussel telt nog de hoogste incidentie, met 122.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nog twee gemeenten rood

Opgesplitst per gemeente kleurt de Belgische kaart ook steeds groener.

290 gemeenten hebben nu een incidentie tussen de 0 en de 50, wat een groene kleur oplevert volgens de ECDC-schaal. 51 gemeenten daarvan kennen zelfs 0 nieuwe besmettingen in de laatste twee weken.

In totaal kleuren nog slechts zeven gemeenten rood in België, waarvan twee in Vlaanderen. Dat betekent dat ze nog een hoge incidentie tussen 200 en 500 kennen. Hoogstraten telde de afgelopen twee weken 67 nieuwe besmettingen, of 313 per 100.000 inwoners, Drogenbos 14 (incidentie van 248).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Onderstaande tabel toont dezelfde cijfers, maar dan gerangschikt van de gemeente met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners naar beneden. U kan in het zoekvenster uw eigen gemeente opzoeken, of de tabel sorteren volgens de verschillende categorieën.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio tot slot geeft het aandeel positieve testen op het totaal aan volgens een percentage. Hoe hoger het cijfer, hoe slechter. Het ECDC geeft hiervoor drempelwaarden van 1 procent en 4 procent.

Elke provincie zit nu al een aantal weken tussen de twee in. De laagste ratio wordt opgetekend in Luxemburg, met amper 0,9 procent positieve testen, de hoogste in Henegouwen met ook maar 1,98 procent.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook: