IN KAART. Aantal besmettingen stijgt nu met dubbele cijfers in bijna alle Vlaamse provincies. Bekijk hier de situatie in uw regio

Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt opnieuw , en dan vooral in Vlaanderen, waar er weliswaar nog altijd meer wordt getest. Deze grafieken en kaarten tonen hoe de situatie in uw provincie en gemeente evolueert.

Hoeveel besmettingen zijn er in uw provincie?

Sinds enkele dagen stijgt het aantal dagelijkse besmettingen weer in ons land. Elke dag worden nu gemiddeld 2.343 besmettingen geregistreerd, terwijl we om van verdere versoepelingen te kunnen spreken nog stevig verder zouden moeten dalen tot onder de 800, en dat lage niveau minstens drie weken zouden moeten aanhouden.

De stagnatie is ook te zien bij de opsplitsing per provincie: nog maar enkele dalen nog licht, maar de meeste kennen nu stevige stijgingen.

De grootste stijging wordt opgetekend in West-Vlaanderen, waar er nu elke dag gemiddeld 336 besmettingen bijkomen tegenover 288 een week geleden, een stijging van 16,7 procent. Ook Oost-Vlaanderen kent nu een stijging van meer dan 15 procent en gaat van 327 tot 379 besmettingen per dag. In Limburg komen er elke dag 160 besmettingen bij, een stijging van meer dan 14,5 procent. Ook in Antwerpen blijven de cijfers de hoogte ingaan met bijna 15 procent, nu tot 387 besmettingen per dag. In Vlaams-Brabant komen er elke dag 177 besmettingen bij, tegenover 186 een week geleden. Het is de enige Vlaamse provincie die een daling noteert (min 5,13 procent).

De cijfers dalen ook nog in de tijdens de piek zwaar getroffen Waalse provincie Luik, maar de daling vertraagt wel naar 1,01 procent tot 169 besmettingen per dag. In de provincie worden er weliswaar heel wat minder testen uitgevoerd (186 per dag per 100.000 inwoners tegenover 404 in West-Vlaanderen). Ook in de andere Waalse provincies wordt er nog steeds minder getest dan in Vlaanderen.

In Brussel dalen de cijfers nu met meer dan 10 procent tot 152 besmettingen per dag. In de provincie Luxemburg is de daling het sterkst. Daar worden nu elke dag 74 besmettingen geregistreerd, een daling van 11,5 procent. Grootste stijging van het land wordt opgetekend in Namen: + 20,72 procent, van 87 naar 105.

Tik of klik op uw provincie om alle cijfers in detail te bekijken:

Positiviteitsratio

De verschillen in de uitgevoerde testen uiten zich ook bij de positiviteitsratio, het aandeel positieve testen op het totaal. Hoe hoger het getal, hoe slechter. Het percentage zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gedurende minstens twee weken maximaal op 5 procent mogen liggen om de epidemie onder controle te mogen beschouwen. Onze regering spreekt zelfs over 3 procent om te kunnen spreken over versoepelingen.

Opvallend is dat Brussel ondertussen de Vlaamse provincies heeft bijgehaald en als enige regio van het land een dubbel positief beeld geeft: niet alleen daalt het aantal geregistreerde besmettingen in het hoofdstedelijk gewest sterk, ook het aandeel positieve testen daalt verder, nu tot 7,1 procent.

De kloof tussen de Waalse en de Vlaamse provincies blijft wel bestaan. Henegouwen laat met meer dan 12 procent nog altijd de hoogste waarden zien, maar dat is al een grote daling tegenover de piek van 50 procent enkele weken geleden. De andere Waalse provincies schommelen rond de 10 tot 11 procent.

De Vlaamse provincies doen het iets beter en schommelen rond de 6,5 tot 8 procent, weliswaar zonder dat er nog grote dalingen te zien zijn. West-Vlaanderen is de enige Vlaamse provincie met meer dan 8 procent.

Hoeveel besmettingen zijn er in uw gemeente?

Hieronder op de kaart stellen we het aantal besmettingen per 100.000 inwoners per gemeente op iets langere termijn voor: des te donkerder de kleur des te meer geregistreerde besmettingen in het totaal van de laatste 14 dagen. Dat noemen we de incidentie. Sciensano maakt voor de gemeenten enkel deze parameter publiek.

De allerhoogste alarmdrempel van het Europees Centrum voor Ziektebestrijding (ECDC) bij de incidentie is 240. 279 van de 581 Belgische gemeenten zitten nu op of onder die drempel. Vooral gemeenten in het westen van de provincie Limburg, Vlaams-Brabant rond Leuven, een groep gemeenten in de Kempen en enkele kustgemeenten tekenen in Vlaanderen de laagste cijfers op, terwijl West- en Oost-Vlaamse gemeenten en vooral grensgemeenten in de Noorderkempen, de zuidelijke Oostkantons en de provincie Luxemburg en Henegouwen opnieuw donkerder kleuren.

Onderstaande tabel toont dezelfde cijfers, maar dan gerangschikt van de gemeente met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners naar beneden. U kan in het zoekvenster uw eigen gemeente opzoeken, of de tabel sorteren volgens de verschillende categorieën.

Hoeveel patiënten worden elke dag opgenomen in de ziekenhuizen?

Op de grafiek tonen we hoeveel patiënten er elke dag wegens Covid-19 worden opgenomen in de ziekenhuizen, opgesplitst per provincie en via het zevendaags gemiddelde.

Te zien is dat we ook hier op een plateau zijn aanbeland in een aantal provincies, na een periode van stevige dalingen. West-Vlaanderen stijgt verder en kent de meeste dagelijkse opnames met al twee weken lang elke dag meer dan 30 nieuwe hospitalisaties. Ook Oost-Vlaanderen lijkt de laatste dagen rond de 27 opnames per dag te blijven hangen. Antwerpen blijft hangen in de buurt van 23 opnames. Vlaams-Brabant en Limburg schommelen rond de 9 tot 10 opnames per dag, maar ook hier zijn er geen grote dalingen meer op te tekenen.

Van de Waalse provincies kent Henegouwen nog de meeste opnames, nu gemiddeld 28 per dag. Luik schommelt rond de 14 opnames per dag. Brussel blijft hangen op 21 opnames per dag.

Hoeveel patiënten liggen in de ziekenhuizen?

Op de grafiek hieronder tonen we ook de evolutie van de totale ziekenhuisbezetting, opgesplitst per provincie. Zo goed als alle regio’s toonden de laatste weken fikse dalingen (de schommelingen in de curves komen meestal door het weekendeffect). Mogelijk zal het hier iets langer duren vooraleer er zich een plateau aftekent, maar de eerste tekenen lijken zich toch al aan te kondigen.

In Brussel liggen er momenteel 334 mensen in de ziekenhuizen. Dat is een pak minder dan de piek van 1.175 patiënten een maand geleden. In de provincie Henegouwen is er weer een lichte stijging: daar liggen nu 394 mensen in het ziekenhuis, weliswaar na de piek van 1.408 patiënten begin november. In de zwaar getroffen provincie Luik daalt de bezetting verder tot 264.

In de Vlaamse provincies daalt de bezetting in Antwerpen verder naar 468 patiënten, in Oost-Vlaanderen naar 428 en in West-Vlaanderen naar 411. Limburg noteert een status quo met 120, net als Vlaams-Brabant met 131.

