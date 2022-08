In juli klopten jobstudenten 4 procent meer uren via uitzendbureau dan in 2021

Verschueren spreekt over een “lichte toename” in het aantal uitzenduren in vergelijking met 2021, dat “een vrij goed jaar” was. Toen telde de sectorfederatie 30 procent meer uitzenduren dan in 2020. Door de coronacrisis was in de zomer van 2020 sprake van 20 procent minder uitzenduren dan in 2019. Zowat 210.000 studenten hadden deze zomer een studentenjob via een uitzendbureau, tegenover 203.000 studenten in 2021. In 2016 lag het aantal studenten nog op 187.000.