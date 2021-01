In het hoofd van de stalker: wat bezielt iemand om 900 sms’en te sturen?

Knokke-Heist Schaap verliest beide oren na aanval van loslopende hond in Zwin, Agentschap Natuur en Bos is duidelijk: “Honden horen aan de leiband”

7 januari Een loslopende hond heeft in het Zwin beide oren afgebeten van een schaap. Vorige maand stierf dan weer een veulen dat door een hond in de prikkeldraad was beland. “Hou jullie hond aan de leiband. Ze brengen niet alleen andere dieren in gevaar, maar ook de natuur", zegt het Agentschap Natuur en Bos.