In Frankrijk krijg je tot 3% rente op spaarboekje: is het een goed idee om je spaargeld op een buitenlandse rekening met hoger rendement te parkeren?

Deze ziekenfond­sen betalen zelfs je zonnebril op sterkte terug

Heb je als volwassene een bril of lenzen op sterkte nodig? Vergeet dan niet om bij je ziekenfonds aan te kloppen, want dat betaalt een deel van je aankoop terug. Soms zelfs als het over een zonnebril op sterkte gaat. Spaargids.be bezorgt een overzicht van de actuele vergoedingen.