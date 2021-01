In deze woonzorgcentra worden deze week bijna 70.000 coronavaccins toegediend

180.000 vaccins liggen gewoon in diepvries te wachten: hoe is dit, in volle wedloop tegen de tijd, mogelijk?

18 januari “Het is een wedloop tegen de tijd. We moeten zo snel mogelijk vaccineren, om de variant voor te blijven”, stelt microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen) nu de Britse virusvariant ook bij ons oprukt. Toch lagen er zondag 180.000 felbegeerde vaccindoses gewoon in de diepvries, tot frustratie van sommige ziekenhuizen. “Het is niet meer verantwoord om nog langer te wachten. We hebben die vaccins, dus we dienen ze toe.”