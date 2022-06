In deze sectoren vind je (met én zonder hoog diploma) het snelst werk

Werkloos­heid eurozone blijft op laagste niveau ooit

De werkloosheid in de eurozone is in april stabiel gebleven op 6,8 procent ten opzichte van maart. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat. Daarmee blijft de werkloosheid op het laagste niveau ooit gemeten in het landenblok, geholpen door de grote krapte op de Europese arbeidsmarkt.

