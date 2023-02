IN DE ZIEL KIJKEN van chocolatier Dominique Persoone: “Elke ochtend bonden de nonnen mijn armen vast. Alleen maar omdat ik linkshandig was”

Wie is de mens achter de bekende kop? En welke vragen heb je nodig om dat te ontrafelen? Psychiater Dirk De Wachter kraakte de code en ontwikkelde voor ons de ultieme vragen waarmee je werkelijk iedereen kan doorgronden. Deze week: chocolatier Dominique Persoone (54). Moeilijke jeugdjaren bij de nonnen maakten van hem de stoere boy die hij vandaag is. “Ik ben in mijn jeugd gestraft en vernederd geweest, dat kan je je niet voorstellen.”